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Ex-sargento é preso por suspeita de crime organizado na Bahia

Prisão ocorreu na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Agatha Victoria Reis
Por
Homem foi preso durante Operação Eixo Norte
Homem foi preso durante Operação Eixo Norte - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso nesta quinta-feira, 15, durante a Operação Eixo Norte, da Polícia Civil da Bahia, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem é suspeito de integrar uma organização criminosa e de comercializar armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas.

Também foram presos durante a operação uma mulher, investigada por mais de 40 furtos realizados na Bahia e em Sergipe, e um homem, suspeito de estrupo de vulnerável e foragido da Justiça de São Paulo.

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Os mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário da Bahia, de Sergipe e de São Paulo, no entanto, foram cumpridos no município de Camaçari, na Bahia.

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Sobre a Operação Eixo Norte

A Operação Eixo Norte tem como objetivo localizar e prender suspeitos com mandados judiciais em aberto. A investigação faz parte do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Os três suspeitos foram apresentados na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foram submetidos aos procedimentos legais e estão à disposição da Justiça. A operação continua em busca de outros dois alvos em investigação.

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Bahia Polícia Civil

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