Ex-sargento é preso por suspeita de crime organizado na Bahia

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Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso nesta quinta-feira, 15, durante a Operação Eixo Norte, da Polícia Civil da Bahia, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem é suspeito de integrar uma organização criminosa e de comercializar armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas.

Também foram presos durante a operação uma mulher, investigada por mais de 40 furtos realizados na Bahia e em Sergipe, e um homem, suspeito de estrupo de vulnerável e foragido da Justiça de São Paulo.

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Os mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário da Bahia, de Sergipe e de São Paulo, no entanto, foram cumpridos no município de Camaçari, na Bahia.

Sobre a Operação Eixo Norte

A Operação Eixo Norte tem como objetivo localizar e prender suspeitos com mandados judiciais em aberto. A investigação faz parte do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Os três suspeitos foram apresentados na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foram submetidos aos procedimentos legais e estão à disposição da Justiça. A operação continua em busca de outros dois alvos em investigação.