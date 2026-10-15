PF é acionada após conversas com ChatGPT citarem plano de massacre contra Lula

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A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, comunicou a Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 15, após identificar conversas na plataforma que indicariam possíveis ameaças contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso também foi informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a empresa.

Em posicionamento sobre o episódio, a companhia explicou que costuma comunicar as autoridades quando identifica diálogos com a inteligência artificial que indiquem “risco iminente e concreto de que outras pessoas possam sofrer algum dano”.

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“Neste caso, também notificamos o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em linha com nosso plano de conformidade eleitoral”, declarou.

Conversas mencionam possível plano de ataque

Documentos obtidos pela Folha apontam que um dos usuários teria relatado a intenção de atirar no presidente com um fuzil de precisão, além de compartilhar símbolos nazistas durante as interações com a ferramenta.

Em uma das conversas, o homem afirmou ter visto Lula em um palanque localizado a aproximadamente 400 metros de sua residência. Na sequência, questionou o ChatGPT sobre as consequências de matar o chefe do Executivo federal e as penas que poderia enfrentar caso fosse preso.

O material também inclui uma fotografia de uma torre que, conforme os relatos, seria utilizada no planejamento do possível ataque.

Relatos incluem explosivos e possibilidade de massacre

As conversas identificadas pela empresa também conteriam referências à possibilidade de promover um massacre caso o usuário tivesse recursos financeiros para isso.

Embora tenha negado em determinados momentos a intenção de machucar alguém, o homem teria voltado a mencionar situações de violência. Entre os conteúdos compartilhados estaria uma receita para fabricar explosivos, além de referências a possíveis ataques contra centros médicos.

Em nota, a OpenAI afirmou: “Eventuais investigações ou procedimentos relacionados a situações que possam envolver ameaças à segurança de autoridades, a fim de preservar a eficácia das medidas de prevenção e apuração”afirmou em nota.