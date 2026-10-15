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POLÍTICA

PF é acionada após conversas com ChatGPT citarem plano de massacre contra Lula

OpenAI afirma que acionou as autoridades diante de conversas que indicavam possível risco

Luan Julião
Por
Inteligência Artificial ChatGPT
Inteligência Artificial ChatGPT - Foto: Reprodução I X
Eleições 2026

A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, comunicou a Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 15, após identificar conversas na plataforma que indicariam possíveis ameaças contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso também foi informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a empresa.

Em posicionamento sobre o episódio, a companhia explicou que costuma comunicar as autoridades quando identifica diálogos com a inteligência artificial que indiquem “risco iminente e concreto de que outras pessoas possam sofrer algum dano”.

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“Neste caso, também notificamos o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em linha com nosso plano de conformidade eleitoral”, declarou.

Conversas mencionam possível plano de ataque

Documentos obtidos pela Folha apontam que um dos usuários teria relatado a intenção de atirar no presidente com um fuzil de precisão, além de compartilhar símbolos nazistas durante as interações com a ferramenta.

Em uma das conversas, o homem afirmou ter visto Lula em um palanque localizado a aproximadamente 400 metros de sua residência. Na sequência, questionou o ChatGPT sobre as consequências de matar o chefe do Executivo federal e as penas que poderia enfrentar caso fosse preso.

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O material também inclui uma fotografia de uma torre que, conforme os relatos, seria utilizada no planejamento do possível ataque.

Relatos incluem explosivos e possibilidade de massacre

As conversas identificadas pela empresa também conteriam referências à possibilidade de promover um massacre caso o usuário tivesse recursos financeiros para isso.

Embora tenha negado em determinados momentos a intenção de machucar alguém, o homem teria voltado a mencionar situações de violência. Entre os conteúdos compartilhados estaria uma receita para fabricar explosivos, além de referências a possíveis ataques contra centros médicos.

Em nota, a OpenAI afirmou: “Eventuais investigações ou procedimentos relacionados a situações que possam envolver ameaças à segurança de autoridades, a fim de preservar a eficácia das medidas de prevenção e apuração”afirmou em nota.

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