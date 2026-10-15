Nova estação de Águas Claras será ponto de partida do VLT até Alagoinhas

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A expansão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador até Alagoinhas prevê uma conexão ferroviária de 165 quilômetros em via dupla e tem como ponto de partida a estação de Águas Claras, na capital baiana. A proposta inclui a implantação de paradas em seis municípios ao longo do percurso e busca ampliar o transporte de passageiros e cargas no estado. As informações e imagens da estrutura foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, nas redes sociais.

Com área de 42 mil metros quadrados, a estação de Águas Claras foi apresentada como um complexo de integração entre diferentes meios de transporte. A estrutura deve reunir VLT, metrô, ônibus, trem e rodoviária, além de contar com espaços destinados a lojas e serviços.

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A proposta faz parte do planejamento de ampliação da infraestrutura de mobilidade e transporte ferroviário da Bahia. O projeto de ligação até Alagoinhas foi divulgado nas redes sociais pelo secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, que apresentou imagens da configuração prevista para o novo trajeto.

VLT prevê estações em seis municípios baianos

A ligação ferroviária projetada entre Salvador e Alagoinhas prevê paradas em Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu, antes da chegada ao destino final.

Segundo as informações divulgadas pelo governo estadual, a proposta pretende recuperar o transporte ferroviário de passageiros e incorporar tecnologia para permitir também o deslocamento de cargas. A iniciativa é apresentada como uma alternativa para conectar municípios e ampliar as possibilidades de circulação de pessoas e mercadorias.

Projeto executivo tem previsão para 2027

A proposta de expansão ainda depende do avanço das etapas de planejamento. Conforme o cronograma apresentado, a conclusão do projeto executivo está prevista para 2027. Depois dessa fase, o planejamento prevê a busca por recursos financeiros e o encaminhamento das etapas necessárias à execução.

O governo estadual também defende que a implantação da ferrovia seja acompanhada de um plano integrado de desenvolvimento urbano, de modo a considerar os impactos e as oportunidades associados à nova infraestrutura.

A conexão entre Salvador e Alagoinhas, portanto, está em fase de planejamento, enquanto a estação de Águas Claras aparece como ponto estratégico da proposta de ampliação da rede ferroviária baiana.