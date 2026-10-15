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POLÍTICA

Nova estação de Águas Claras será ponto de partida do VLT até Alagoinhas

Estrutura terá 42 mil metros quadrados e deverá reunir VLT, metrô, ônibus, trem e rodoviária

Luan Julião
Por
Projeto prevê trajeto de 165 quilômetros em via dupla, com paradas em seis municípios
Projeto prevê trajeto de 165 quilômetros em via dupla, com paradas em seis municípios - Foto: José Simões/Ag. A TARDE.
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A expansão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador até Alagoinhas prevê uma conexão ferroviária de 165 quilômetros em via dupla e tem como ponto de partida a estação de Águas Claras, na capital baiana. A proposta inclui a implantação de paradas em seis municípios ao longo do percurso e busca ampliar o transporte de passageiros e cargas no estado. As informações e imagens da estrutura foram divulgadas nesta quinta-feira (15) pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, nas redes sociais.

Com área de 42 mil metros quadrados, a estação de Águas Claras foi apresentada como um complexo de integração entre diferentes meios de transporte. A estrutura deve reunir VLT, metrô, ônibus, trem e rodoviária, além de contar com espaços destinados a lojas e serviços.

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A proposta faz parte do planejamento de ampliação da infraestrutura de mobilidade e transporte ferroviário da Bahia. O projeto de ligação até Alagoinhas foi divulgado nas redes sociais pelo secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, que apresentou imagens da configuração prevista para o novo trajeto.

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Um post compartilhado por Eracy Lafuente (@eracylafuenteofc)

VLT prevê estações em seis municípios baianos

A ligação ferroviária projetada entre Salvador e Alagoinhas prevê paradas em Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu, antes da chegada ao destino final.

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Segundo as informações divulgadas pelo governo estadual, a proposta pretende recuperar o transporte ferroviário de passageiros e incorporar tecnologia para permitir também o deslocamento de cargas. A iniciativa é apresentada como uma alternativa para conectar municípios e ampliar as possibilidades de circulação de pessoas e mercadorias.

Projeto executivo tem previsão para 2027

A proposta de expansão ainda depende do avanço das etapas de planejamento. Conforme o cronograma apresentado, a conclusão do projeto executivo está prevista para 2027. Depois dessa fase, o planejamento prevê a busca por recursos financeiros e o encaminhamento das etapas necessárias à execução.

O governo estadual também defende que a implantação da ferrovia seja acompanhada de um plano integrado de desenvolvimento urbano, de modo a considerar os impactos e as oportunidades associados à nova infraestrutura.

A conexão entre Salvador e Alagoinhas, portanto, está em fase de planejamento, enquanto a estação de Águas Claras aparece como ponto estratégico da proposta de ampliação da rede ferroviária baiana.

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Tags

infraestrutura Bahia Mobilidade Urbana transporte ferroviário VLT Salvador

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