Craque brasileiro tem casa assaltada durante jogo da Champios League

O atacante brasileiro Antony, do Real Betis, foi vítima de um assalto em sua residência na Espanha. O crime aconteceu nesta quarta-feira, 14, durante a vitória do time espanhol por 3 a 2 sobre o Porto, pela Champions League. O jogador estava em campo.

Antony usou as redes sociais para desabafar sobre o episódio e relatar a sensação de insegurança vivida por sua família.

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Veja a nota na íntegra

“Hoje quero compartilhar uma situação muito triste e revoltante. Uma noite que prometia ser brilhante acabou se tornando uma noite de raiva, tristeza e frustração.

Minha casa foi invadida.

É difícil explicar a sensação de ter sua casa invadida. Saber que tudo o que conquistamos com tanto esforço, trabalho e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das batalhas que travamos para conseguir cada coisa. Mas o que mais dói e me deixa mais revoltado não é apenas a perda material.

É a sensação de insegurança no lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos. É olhar para minha família e ver nos olhos das pessoas que mais amo o medo e a insegurança que uma situação dessas deixa para trás.

Diante de tudo isso, uma coisa ficou ainda mais clara para mim: não existe bem material no mundo que valha mais do que a vida, a paz e o bem-estar da minha família. Tudo o que perdemos, podemos recuperar. Continuaremos trabalhando; nossos sonhos ainda estão vivos e nosso desejo de seguir em frente permanece intacto. O que realmente importa é poder olhar para minha família e saber que ainda estamos juntos, unidos e fortes o suficiente para superar este momento incrivelmente difícil.

A raiva e a sensação de insegurança permanecem. Mas também existe a certeza de que nossa maior riqueza nunca esteve nos bens materiais que tínhamos em casa, mas nas pessoas que a transformam em um verdadeiro lar. Porque, no fim das contas, minha maior conquista nunca foi tudo o que pude comprar, mas a família que tenho ao meu lado. E por eles, eu recomeçaria do zero e reconstruiria tudo quantas vezes fossem necessárias.”