Irmãos carrascos da dupla BaVi são escalados para apitar jogos na mesma rodada

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Os conjuntos de arbitragem para os jogos do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória foram revelados nesta quinta-feira, 15, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com uma grande curiosidade: os árbitros principais são irmãos.

Para o jogo entre Bahia e Flamengo, que acontece neste domingo, 18, o árbitro escolhido foi Wilton Pereira Sampaio. Já para o confronto entre Vitória e Corinthians, que será na segunda-feira, 19, a arbitragem será comandada por Sávio Pereira Sampaio.

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Wilton Pereira Sampaio e Sávio Pereira Sampaio - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Irmãos têm históricos com os dois times

A escolha dos árbitros remete a vários episódios polêmicos envolvendo os dois times. Rogério Ceni, treinador do Bahia, fez grandes críticas à atuação de Wilton em julho de 2025, após um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Ceni esbravejou durante a coletiva de imprensa: "Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR.”

Rogério Ceni, técnico do Bahia em coletiva de imprensa - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Por outro lado, Sávio não possui um histórico polêmico com o Rubro-Negro, porém, esteve presente em uma grande goleada sofrida em 2026.

O jogo em questão aconteceu ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vitória foi goleado por 5 a 1 fora de casa contra o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro.

Na ocasião, a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio não teve grande influência no resultado.

Vitória x Palmeiras - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Confira a arbitragem escalada para os jogos da dupla BaVi:

Bahia x Flamengo - domingo, 18

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio (DF);

: Wilton Pereira Sampaio (DF); Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG); Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);

Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE); VAR : Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Corinthians x Vitória - segunda-feira, 19