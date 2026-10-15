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COINCIDÊNCIA

Irmãos carrascos da dupla BaVi são escalados para apitar jogos na mesma rodada

CBF definiu os conjuntos de arbitragem para os jogos dos clubes baianos

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Vitória x Bahia pela final do Campeonato Baiano
Vitória x Bahia pela final do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Os conjuntos de arbitragem para os jogos do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória foram revelados nesta quinta-feira, 15, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com uma grande curiosidade: os árbitros principais são irmãos.

Para o jogo entre Bahia e Flamengo, que acontece neste domingo, 18, o árbitro escolhido foi Wilton Pereira Sampaio. Já para o confronto entre Vitória e Corinthians, que será na segunda-feira, 19, a arbitragem será comandada por Sávio Pereira Sampaio.

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Wilton Pereira Sampaio e Sávio Pereira Sampaio
Wilton Pereira Sampaio e Sávio Pereira Sampaio - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Irmãos têm históricos com os dois times

A escolha dos árbitros remete a vários episódios polêmicos envolvendo os dois times. Rogério Ceni, treinador do Bahia, fez grandes críticas à atuação de Wilton em julho de 2025, após um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Ceni esbravejou durante a coletiva de imprensa: "Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR.”

Rogério Ceni, técnico do Bahia em coletiva de imprensa
Rogério Ceni, técnico do Bahia em coletiva de imprensa - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Por outro lado, Sávio não possui um histórico polêmico com o Rubro-Negro, porém, esteve presente em uma grande goleada sofrida em 2026.

O jogo em questão aconteceu ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vitória foi goleado por 5 a 1 fora de casa contra o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro.

Na ocasião, a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio não teve grande influência no resultado.

Vitória x Palmeiras
Vitória x Palmeiras - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Confira a arbitragem escalada para os jogos da dupla BaVi:

Bahia x Flamengo - domingo, 18

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Corinthians x Vitória - segunda-feira, 19

  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maira Mastella (RS-FIFA)
  • Quarta árbitra: Débora Cecília Cruz Correia (PE)
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC-FIFA)
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arbitragem Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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