COINCIDÊNCIA
Irmãos carrascos da dupla BaVi são escalados para apitar jogos na mesma rodada
CBF definiu os conjuntos de arbitragem para os jogos dos clubes baianos
Os conjuntos de arbitragem para os jogos do Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória foram revelados nesta quinta-feira, 15, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com uma grande curiosidade: os árbitros principais são irmãos.
Para o jogo entre Bahia e Flamengo, que acontece neste domingo, 18, o árbitro escolhido foi Wilton Pereira Sampaio. Já para o confronto entre Vitória e Corinthians, que será na segunda-feira, 19, a arbitragem será comandada por Sávio Pereira Sampaio.
Irmãos têm históricos com os dois times
A escolha dos árbitros remete a vários episódios polêmicos envolvendo os dois times. Rogério Ceni, treinador do Bahia, fez grandes críticas à atuação de Wilton em julho de 2025, após um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, Ceni esbravejou durante a coletiva de imprensa: "Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR.”
Por outro lado, Sávio não possui um histórico polêmico com o Rubro-Negro, porém, esteve presente em uma grande goleada sofrida em 2026.
O jogo em questão aconteceu ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vitória foi goleado por 5 a 1 fora de casa contra o Palmeiras, no dia 4 de fevereiro.
Na ocasião, a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio não teve grande influência no resultado.
Confira a arbitragem escalada para os jogos da dupla BaVi:
Bahia x Flamengo - domingo, 18
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF);
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
- Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Corinthians x Vitória - segunda-feira, 19
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maira Mastella (RS-FIFA)
- Quarta árbitra: Débora Cecília Cruz Correia (PE)
- VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC-FIFA)