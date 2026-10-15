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ESPORTES

Sem dinheiro de bets, grande canal esportivo dá calote em funcionários

Emissora não nega os atrasos nos pagamentos

João Grassi
Por
Governo Federal proibiu as casas de apostas on-line no Brasil
Governo Federal proibiu as casas de apostas on-line no Brasil - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Canal esportivo conhecido por transmissões de futebol, a XSports atrasou o pagamento dos salários de outubro da maioria dos funcionários em meio às dificuldades financeiras provocadas pelo veto às casas de apostas no Brasil. De acordo com o site TV Pop, apenas 10 colaboradores receberam seus vencimentos.

Segundo a reportagem, a emissora confirmou o atraso e atribuiu o problema a uma falha operacional no banco responsável pelos repasses. Os colaboradores, no entanto, não teriam sido convencidos por essa justificativa.

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Até então visto pelos detentores de direitos de transmissão de campeonatos como bom pagador, o canal prometeu quitar os salários até o fim desta sexta-feira, 16. Como não há um setor de Recursos Humanos na empresa, os funcionários estão sem alternativas para questionar o atraso.

A TV esportiva é administrada pela rede de papelarias Kalunga, sendo extremamente dependente da saúde financeira de sua controladora. No segundo trimestre de 2026, a rede acumulava uma dívida líquida de R$ 471,3 milhões.

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Diretor brinca com atrasos de salários

O atraso gerou insatisfação nos bastidores. Um diretor da emissora chegou a fazer piada com a situação ao ser questionado por um funcionário sobre os pagamentos pendentes.

XSports atrasou salários dos funcionários no mês de outubro
XSports atrasou salários dos funcionários no mês de outubro - Foto: Divulgação | XSports

Nos bastidores, especula-se que o executivo que fez piada é detentor de um dos maiores salários da emissora, pois já fazia parte do staff da operação mesmo antes dela se chamar XSports.

A crise ocorre em meio à fragilidade comercial da XSports, impactada pelas restrições à publicidade das bets.

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