FIM DAS BETS
Bancos começam a pagar dinheiro de bets; veja como receber
Devolução de R$ 1,325 bilhão deve beneficiar 26,5 milhões de apostadores até 14 de outubro
Começou nesta sexta-feira, 9, a devolução de cerca de R$ 1,325 bilhão que permaneceu nas contas dos apostadores após o encerramento das atividades das plataformas de apostas on-line.
Os bancos e as instituições financeiras suspenderam as apostas após a edição da Medida Provisória (MP) nº 1.394/2026 pelo governo federal, em em 25 de setembro.
Os valores em caixa devem beneficiar aproximadamente 26,5 milhões de apostadores. Os pagamentos serão feitos até a quarta-feira, 14.
A retirada voluntária do dinheiro das plataformas terminou às 23h59 da segunda-feira, 5, um dia antes dos sites e aplicativos saírem do ar.
O prazo para que as empresas de apostas encaminhassem às instituições financeiras os dados dos saldos vinculados aos CPFs e às contas bancárias utilizadas nos depósitos terminou na quinta-feira, 8.
A devolução acontecerá de acordo com o cronograma estabelecido pelo governo. Os apostadores devem observar as contas bancárias que eram utilizadas para depositar dinheiro nas plataformas.
Cronograma
- 5 de outubro: fim do prazo para saque voluntário nas plataformas
- 6 de outubro: início da retirada do ar dos sites e aplicativos afetados
- 7 e 8 de outubro: envio dos dados dos saldos aos bancos
- 9 a 14 de outubro: período previsto para a devolução pelas instituições financeiras
- A partir de 14 de outubro: a Caixa Econômica Federal assume os casos em que houver impedimentos operacionais
Dinheiro na Caixa
Caso a devolução não seja concluída por dificuldades operacionais, o dinheiro remanescente será encaminhado à Caixa Econômica Federal a partir da próxima quarta-feira, 14. A Caixa fará a intermediação dos pagamentos pendentes.
O Ministério da Fazenda pede que os apostadores fiquem atentos as informações que serão divulgadas pelos canais oficiais e acompanhar os comunicados do governo e da instituição financeira.
Saldos em conta
De acordo com informações do governo, uma parte significativa das contas tem valores entre R$ 0,01 e R$ 0,99, um total de R$ 15,5 milhões.
Ainda segundo dados, o número de contas é superior ao de apostadores, já que muitos deles têm cadastros em diversas plataformas.
Os valores mais altos mantidos nas plataformas são monitorados pelo governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, revelou que, pelo menos, 40 CPFs estão sendo analisados devido às quantias elevadas que estão nas contas. O governo vai apurar possíveis irregularidades, entre elas, suspeitas de lavagem de dinheiro.
Para continuar em vigor, a medida provisória que determinou o encerramento dos jogos on-line ainda terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Cuidado com golpes
Durante a devolução do dinheiro, os apostadores devem ficar atentos a algumas orientações para evitar cair em fraudes.
- Consultar os canais oficiais do governo e dos bancos
- Desconfiar de mensagens que cobrem taxas para liberar o dinheiro
- Não fornecer senhas ou códigos bancários a terceiros
- Confirmar diretamente com a instituição financeira qualquer informação sobre o pagamento.
- A restituição deve seguir o cronograma oficial e o apostador não deverá pagar valores antecipados para receber o saldo
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Proibição das bets
A proibição das bets faz parte de um pacote de medidas econômicas que visam coibir o endividamento das famílias brasileiras e o avanço das doenças associadas ao vício em jogos on-line, como a ludopatia. As plataformas clandestinas também entraram na mira do governo.