Bets: 22,5 milhões de apostadores ainda não recuperaram o dinheiro

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Cerca de 22,5 milhões de apostadores têm valores a receber após o encerramento de plataformas de apostas on-line. Ao todo, os saldos estão distribuídos em 70,5 milhões de contas, e os bancos têm até esta quarta-feira, 14, para concluir a devolução dos recursos.

Mais de R$ 1 bilhão já foi restituído aos usuários, mas cerca de R$ 159 milhões ainda precisam ser devolvidos, segundo informações das empresas ao governo federal. Os valores correspondem a quantias que não foram retiradas voluntariamente pelos apostadores até 5 de outubro, prazo final para solicitar o saque nas plataformas.

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O processo, no entanto, enfrenta dificuldades. De acordo com o governo, oito empresas de apostas ainda não enviaram às instituições financeiras os dados necessários para viabilizar os pagamentos. Diante da situação, a Advocacia-Geral da União (AGU) pretende recorrer à Justiça para exigir o fornecimento das informações.

Resumo do panorama de devoluções das 'bets'

Apostadores impactados : Cerca de 22,5 milhões de pessoas;

: Cerca de 22,5 milhões de pessoas; Total de contas ativas : 70,5 milhões de cadastros nas plataformas;

: 70,5 milhões de cadastros nas plataformas; Montante total restituído : Mais de R$ 1 bilhão já devolvido aos usuários;

: Mais de R$ 1 bilhão já devolvido aos usuários; Saldo pendente de devolução : Cerca de R$ 159 milhões restantes;

: Cerca de R$ 159 milhões restantes; Prazo limite dos bancos : Quarta-feira, 14 de outubro;

: Quarta-feira, 14 de outubro; Impasse legal : 8 empresas de apostas atrasaram o envio de dados e serão acionadas pela AGU.

Como receber os valores

A devolução é realizada pelas instituições financeiras responsáveis, com base nos dados encaminhados pelas empresas de apostas. Os usuários devem acompanhar as movimentações das contas bancárias utilizadas para fazer depósitos nas plataformas.

Caso os bancos não consigam concluir os pagamentos por impedimentos operacionais, os recursos remanescentes serão transferidos à Caixa Econômica Federal, que ficará responsável por intermediar a restituição.



Maioria tem menos de R$ 1 a receber

Apesar do montante ainda pendente, a maior parte dos saldos é de pequeno valor. Segundo os dados divulgados pelas empresas, 90% das contas têm menos de R$ 1 a receber, enquanto 97% apresentam saldo inferior a R$ 10.

O número de contas supera o de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em diferentes plataformas.