Lula faz apelo a evangélicos antes do 2º turno: "Aliança renovada"

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O presidente Lula (PT) escreveu uma carta direcionada às famílias evangélicas (confira na íntegra ao final deste texto), em que pediu que os eleitores busquem orientação religiosa antes de decidir o voto. Na mensagem, o petista também destacou propostas relacionadas ao trabalho, ao combate às apostas on-line e à proteção das famílias brasileiras.

No documento, o petista convocou os eleitores a pedir “discernimento a Deus para fazer a escolha nesta eleição” e afirmou que espera contar com as orações de seus apoiadores.

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“Vá às urnas com a consciência livre e com a aliança renovada com o nosso amado Brasil. Com gratidão por sua atenção e generosa leitura, conto com suas orações e sigo olhando firmemente para a esperança da vitória”, escreveu.

Lula cita apostas on-line e fim da escala 6x1

Na carta, o presidente afirmou que seu governo atua contra as apostas esportivas on-line, conhecidas como bets, e defendeu a ampliação do tempo de descanso dos trabalhadores. Lula associou as duas pautas à proteção dos lares e ao fortalecimento dos vínculos familiares.

“Eu relembro a vocês, por exemplo, o combate às apostas online, as bets, que estão destruindo tantos lares, e meu empenho para que todos tenham dois dias de descanso semanal, pois a vida não se resume ao trabalho”, afirmou.

O presidente também argumentou que a redução da jornada de trabalho pode permitir que as pessoas tenham mais tempo para descansar e conviver com os familiares.

Ao se dirigir especificamente ao público em questão, Lula relacionou a proposta ao convívio religioso.

“Para o povo evangélico, isso garante, inclusive, mais tempo para estar na igreja em comunhão com os irmãos e em adoração”, declarou.

Presidente afirma respeitar todas as religiões

Lula reconheceu que não é evangélico, mas declarou ter respeito pelos integrantes dessa comunidade religiosa e pelas diferentes formas de manifestação da fé.

“Temos uma coisa em comum: o compromisso de cuidar das famílias brasileiras, pois somente lares fortes podem produzir uma nação forte”, ressaltou.

O petista também atribuiu sua trajetória política à proteção divina. Ao mencionar o terceiro mandato na Presidência da República, afirmou que sua caminhada foi orientada por um propósito e uma missão.

“Tenho absoluta certeza de que, se não fosse a boa mão de Deus, eu nem teria saído vivo das várias batalhas que enfrentei”, escreveu.

Lula promete combater violência e crime organizado

Na mensagem, o presidente também se comprometeu a defender as mulheres, combater a violência e enfrentar o crime organizado. Ele afirmou que seu governo não deve ser associado a políticas que, em sua avaliação, prejudiquem as famílias ou restrinjam a liberdade religiosa.

“Jamais poderão nos acusar de estarmos comprometidos com políticas que destroem vidas, que fecham templos ou que não demonstrem respeito, como Jesus nos ensinou, que devemos amar a todas as pessoas”, afirmou.