Estádio histórico derruba arquibancada em reforma de R$ 28 milhões

O Operário-PR deu mais um passo no projeto de modernização do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Como parte das obras, o clube iniciou a demolição das estruturas do portão de acesso ao estádio e da arquibancada localizada atrás de um dos gols.

A intervenção integra a primeira etapa de um projeto orçado em R$ 28 milhões, com conclusão prevista para o início de 2027.



Nesta fase inicial, o planejamento prevê a ampliação da arquibancada da Rua Padre da Nóbrega, que deverá passar a contar com capacidade para 3.500 torcedores, além da implantação de novos espaços comerciais no local.



Paralelamente, o clube trabalha na preparação das fundações que vão receber os componentes pré-moldados da nova estrutura, dando sequência ao cronograma da reforma.



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Confira:

Operário-PR inicia obras no Germano Krüger, com investimento de R$ 28 milhões e previsão de ampliar a capacidade do estádio para 20 mil torcedores. - Foto: Reprodução / Operário FC

Operário-PR fecha acordo de naming rights do estádio

A modernização do Germano Krüger também ganhou um novo capítulo no mês passado, quando o Operário-PR anunciou um acordo de naming rights com a empresa Espaço Smart. Com a parceria, a fachada da arquibancada coberta passou a exibir o nome Arena Espaço Smart.



O contrato firmado entre as partes tem duração inicial de três anos.





Reforma prevê estádio com capacidade para 20 mil torcedores

Anunciado em maio, durante as comemorações dos 114 anos do Operário-PR, o projeto de modernização do Germano Krüger tem investimento estimado em R$ 28 milhões e será executado em cinco fases.



A proposta é ampliar a capacidade do estádio dos atuais 10,8 mil lugares para aproximadamente 20 mil espectadores. Além do aumento no número de assentos, o plano contempla a construção de novos camarotes, a expansão de setores, a criação de um espaço destinado à Central de Sócios e melhorias na circulação interna e nos serviços oferecidos ao público.



A primeira etapa da obra tem entrega prevista para março de 2027. Ao fim dessa fase, a expectativa é disponibilizar cerca de 2,5 mil novos lugares e concluir a implantação dos espaços comerciais.



Com as intervenções, o Operário-PR busca modernizar a estrutura do Germano Krüger e ampliar a capacidade de atendimento aos torcedores, acompanhando o crescimento do clube e as demandas por melhorias na experiência nos dias de jogos.

Veja: