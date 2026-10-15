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DEMOLIÇÃO

Estádio histórico derruba arquibancada em reforma de R$ 28 milhões

Obras incluem ampliação de arquibancada e novos espaços comerciais

Téo Mazzoni
Por
Operário-PR iniciou a demolição de estruturas do Germano Krüger; projeto de R$ 28 milhões prevê ampliar a capacidade do estádio para cerca de 20 mil torcedores.
Operário-PR iniciou a demolição de estruturas do Germano Krüger; projeto de R$ 28 milhões prevê ampliar a capacidade do estádio para cerca de 20 mil torcedores. - Foto: Reprodução / Operário FC

O Operário-PR deu mais um passo no projeto de modernização do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Como parte das obras, o clube iniciou a demolição das estruturas do portão de acesso ao estádio e da arquibancada localizada atrás de um dos gols.

A intervenção integra a primeira etapa de um projeto orçado em R$ 28 milhões, com conclusão prevista para o início de 2027.

Nesta fase inicial, o planejamento prevê a ampliação da arquibancada da Rua Padre da Nóbrega, que deverá passar a contar com capacidade para 3.500 torcedores, além da implantação de novos espaços comerciais no local.

Paralelamente, o clube trabalha na preparação das fundações que vão receber os componentes pré-moldados da nova estrutura, dando sequência ao cronograma da reforma.

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Confira:

Operário-PR inicia obras no Germano Krüger, com investimento de R$ 28 milhões e previsão de ampliar a capacidade do estádio para 20 mil torcedores.
Operário-PR inicia obras no Germano Krüger, com investimento de R$ 28 milhões e previsão de ampliar a capacidade do estádio para 20 mil torcedores. - Foto: Reprodução / Operário FC

Operário-PR fecha acordo de naming rights do estádio

A modernização do Germano Krüger também ganhou um novo capítulo no mês passado, quando o Operário-PR anunciou um acordo de naming rights com a empresa Espaço Smart. Com a parceria, a fachada da arquibancada coberta passou a exibir o nome Arena Espaço Smart.

O contrato firmado entre as partes tem duração inicial de três anos.

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Reforma prevê estádio com capacidade para 20 mil torcedores

Anunciado em maio, durante as comemorações dos 114 anos do Operário-PR, o projeto de modernização do Germano Krüger tem investimento estimado em R$ 28 milhões e será executado em cinco fases.

A proposta é ampliar a capacidade do estádio dos atuais 10,8 mil lugares para aproximadamente 20 mil espectadores. Além do aumento no número de assentos, o plano contempla a construção de novos camarotes, a expansão de setores, a criação de um espaço destinado à Central de Sócios e melhorias na circulação interna e nos serviços oferecidos ao público.

A primeira etapa da obra tem entrega prevista para março de 2027. Ao fim dessa fase, a expectativa é disponibilizar cerca de 2,5 mil novos lugares e concluir a implantação dos espaços comerciais.

Com as intervenções, o Operário-PR busca modernizar a estrutura do Germano Krüger e ampliar a capacidade de atendimento aos torcedores, acompanhando o crescimento do clube e as demandas por melhorias na experiência nos dias de jogos.

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