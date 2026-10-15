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INVESTIMENTO

Clube tradicional pode desistir de SAF de R$ 580 milhões após impasse

Conselho da administração estabeleceu um prazo para os investidores emitirem um posicionamento

Gustavo Zambianco
Por
Estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense
Estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense - Foto: Patrick Floriani/FFC/Divulgação

A empresa Pan Sports, que estava negociando para assumir o projeto da SAF do Figueirense, recebeu um ultimato e tem até esta sexta-feira, 16, para emitir um posicionamento de permanência ou não no projeto.

O prazo foi estabelecido pelo Conselho de Administração da SAF, que espera um posicionamento definitivo do empresário argentino Guillermo Vieira, que assumiu o projeto de investimento após a desistência do ex-presidente Edson Silva.

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Projeto de SAF já é visto como impossível e desmanchado

Mesmo com a situação ainda em fase de negociação, a alta cúpula do clube já entende que a Pan Sports não faria mais parte do futuro do Figueirense.

Isso se dá porque o projeto, aprovado desde o dia 2 de julho no Conselho Deliberativo, vem se desmanchando tanto na prática quanto na credibilidade.

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Saída de presidente e postura de empresário são os principais motivos

Entre as principais justificativas da atual situação da negociação da SAF dentro do clube estão:

  • Saída do ex-presidente Edson Silva, que intermediou e liderou a proposta da PanSports;
  • Postura do empresário Guillermo Vieira de se esquivar das responsabilidades do projeto.

O Conselho entende que Guillermo não está cumprindo a responsabilidade de buscar investidores e efetivamente investir no clube.

Empresário, Guillermo Vieira
Empresário, Guillermo Vieira - Foto: Divulgação | ABRA

Falta de investimentos também frustra o clube

A alta cúpula do Figueirense ainda se mostra frustrada por uma possível falta de investimentos reais no clube após quatro meses da aprovação do projeto.

Vale ressaltar que o Conselho de Administração da SAF reconhece, inclusive por nota oficial, os empréstimos feitos pelo empresário argentino. Porém, os desgastes internos e os resultados no campo pressionam os investidores.

O clube catarinense foi precocemente eliminado na Série C do Campeonato Brasileiro, ficando na 11ª posição, não conseguindo se classificar para a segunda fase da competição.

Além disso, tanto os atletas quanto o treinador, Raul Cabral, alegam que os salários estão atrasados, mesmo com as promessas feitas após a aprovação do projeto da Pan Sports de que não haveriam mais atrasos.

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