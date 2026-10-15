Clube tradicional pode desistir de SAF de R$ 580 milhões após impasse

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A empresa Pan Sports, que estava negociando para assumir o projeto da SAF do Figueirense, recebeu um ultimato e tem até esta sexta-feira, 16, para emitir um posicionamento de permanência ou não no projeto.

O prazo foi estabelecido pelo Conselho de Administração da SAF, que espera um posicionamento definitivo do empresário argentino Guillermo Vieira, que assumiu o projeto de investimento após a desistência do ex-presidente Edson Silva.

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Projeto de SAF já é visto como impossível e desmanchado

Mesmo com a situação ainda em fase de negociação, a alta cúpula do clube já entende que a Pan Sports não faria mais parte do futuro do Figueirense.

Isso se dá porque o projeto, aprovado desde o dia 2 de julho no Conselho Deliberativo, vem se desmanchando tanto na prática quanto na credibilidade.

Saída de presidente e postura de empresário são os principais motivos

Entre as principais justificativas da atual situação da negociação da SAF dentro do clube estão:

Saída do ex-presidente Edson Silva, que intermediou e liderou a proposta da PanSports;

Postura do empresário Guillermo Vieira de se esquivar das responsabilidades do projeto.

O Conselho entende que Guillermo não está cumprindo a responsabilidade de buscar investidores e efetivamente investir no clube.

Empresário, Guillermo Vieira - Foto: Divulgação | ABRA

Falta de investimentos também frustra o clube

A alta cúpula do Figueirense ainda se mostra frustrada por uma possível falta de investimentos reais no clube após quatro meses da aprovação do projeto.

Vale ressaltar que o Conselho de Administração da SAF reconhece, inclusive por nota oficial, os empréstimos feitos pelo empresário argentino. Porém, os desgastes internos e os resultados no campo pressionam os investidores.

O clube catarinense foi precocemente eliminado na Série C do Campeonato Brasileiro, ficando na 11ª posição, não conseguindo se classificar para a segunda fase da competição.

Além disso, tanto os atletas quanto o treinador, Raul Cabral, alegam que os salários estão atrasados, mesmo com as promessas feitas após a aprovação do projeto da Pan Sports de que não haveriam mais atrasos.