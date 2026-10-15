BOLADA MILIONÁRIA
Bahia pode perder mais de R$ 30 milhões com jogadores emprestados
Situações distintas dos dois jogadores emprestados podem impedir que o Tricolor receba milhões
O Esporte Clube Bahia poderá deixar de faturar quase R$ 33 milhões com jogadores emprestados na atual temporada. Em 2026, o Esquadrão tem cinco atletas cedidos por empréstimo a clubes do Brasil e do exterior. Entre eles, dois nomes chamam a atenção: Cauly e Kayky.
Dos cinco jogadores emprestados, o meio-campista e o atacante são os únicos que possuem cláusulas de opção de compra previstas em contrato ao final de seus respectivos vínculos.
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Cauly não vai atingir meta para opção de compra do São Paulo
No entanto, enquanto já se sabe que Cauly não atingirá a meta de jogos com a camisa do São Paulo necessária para ativar a opção de compra, estipulada em aproximadamente 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,3 milhões), o Bahia ainda corre o risco de não receber pela possível negociação de Kayky com o Internacional.
O atacante tem uma opção de compra prevista em contrato no valor de 3,5 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 21.595.000.
Lesão de Kayky pode dificultar compra pelo Internacional
Entretanto, devido a uma lesão sofrida pelo jogador durante o período de férias, na pausa para a Copa do Mundo de 2026, Bahia e Internacional chegaram a um acordo para suspender o contrato de empréstimo enquanto o atleta estiver sob os cuidados do departamento médico.
Com isso, o clube gaúcho não arca com os salários do jogador durante o período de inatividade, assim como o Esquadrão.
Dessa forma, como o empréstimo de Kayky tem duração prevista até o fim desta temporada e dificilmente o atacante terá condições de voltar a atuar ainda em 2026, o Bahia corre o risco de ver o Internacional abrir mão da opção de compra prevista em contrato.
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Bahia pode deixar de faturar R$ 32,895 milhões com a dupla
Assim, considerando que o São Paulo não vai adquirir os direitos econômicos de Cauly e que o Internacional poderá não exercer a opção de compra de Kayky, o Bahia poderá deixar de faturar cerca de R$ 32,895 milhões com os dois jogadores.
O meio-campista Cauly tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o fim desta temporada e vínculo com o Bahia até o final de 2028. Já o atacante Kayky também está emprestado até o fim de 2026, mas tem contrato com o Esquadrão até 2029.
Bahia tem outros três jogadores emprestados até o fim de 2026
Além de Cauly e Kayky, o Bahia tem outros três jogadores emprestados até o fim de 2026: Gabriel Xavier, Iago Borduchi e Caio Suassuna. Nenhum deles, porém, possui cláusula de opção de compra prevista em contrato.