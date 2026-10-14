ESPORTES
Com dupla BaVi, Baianão Feminino tem datas das semifinais definidas
Vitória e Bahia encaram Galícia e Jacobina, respectivamente
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a programação das semifinais do Campeonato Baiano Feminino. Além das presenças de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Galícia e Jacobina também estão no páreo.
Enquanto Vitória e Galícia brigam por uma das vagas para as finais, Bahia e Jacobina disputam o outro lugar na decisão. Os confrontos serão disputados em sistema de ida e volta.
Vitória x Galícia
Líder da classificação geral, o Vitória enfrenta o quarto colocado Galícia nas semifinais. A primeira partida acontece neste sábado, 17, às 15h, na Academia do Leão, em Salvador.
O jogo de volta, por outro lado, será no dia 23 de outubro, às 9h, no CT Manoel Barradas.
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Jacobina x Bahia
Terceiro colocado na primeira fase, o Bahia recebe o vice-líder Jacobina na ida. O jogo está marcado para 9h do dia 24 de outubro, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila.
A segunda partida acontece no dia 31 de outubro, também às 9h, no CT Wet’n Wild, novamente na capital baiana.