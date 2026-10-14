Yanne fica no banco contra a Argentina e encerra Data Fifa sem jogar

A goleira Yanne, do Bahia, realizou o sonho de chegar à Seleção Brasileira - mas encerrou a primeira convocação sem entrar em campo. Após não entrar em campo na primeira partida, a jogadora ficou no banco de reservas no empate por 2 a 2 com a Argentina, na noite desta terça-feira, 13, na Arena Pernambuco, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa.

A ausência em campo, no entanto, não diminui o peso da convocação. Aos 23 anos, Yanne recolocou o Bahia na Seleção Feminina principal depois de 38 anos e se tornou apenas a segunda atleta do clube chamada para defender o Brasil na categoria principal, repetindo um caminho aberto por Sissi, convocada no fim da década de 1980.

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Yanne, goleira do Bahia - Foto: Staff Images | CBF

Brasil empata após abrir dois gols

No jogo, o Brasil começou em ritmo forte e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Bia Zaneratto marcou de cabeça aos 12 minutos, após cruzamento de Raíssa Bahia, e Gio Garbelini ampliou aos 27, aproveitando rebote depois de jogada de Priscila.

A Argentina reagiu antes do intervalo, com gol de Falgán, aos 34 minutos. No segundo tempo, Bonsegundo empatou em cobrança de pênalti, depois de falta de Isabela em Holzheier dentro da área.

Mesmo com uma jogadora a mais no fim, após expulsão de Domínguez por puxar o cabelo de Kerolin, a Seleção não conseguiu marcar o terceiro.

Yanne permaneceu como opção no banco durante toda a partida. No primeiro amistoso contra as argentinas, vencido pelo Brasil por 3 a 1, ela também não havia sido utilizada.

Yanne, goleira do Bahia - Foto: Divulgação | CBF Média

Convocação mantém goleira em evidência

A convocação de Yanne veio depois de uma temporada de destaque pelo Bahia. A goleira foi uma das principais personagens da campanha das Mulheres de Aço no Campeonato Brasileiro Feminino, com atuações decisivas, especialmente nas quartas de final contra o Palmeiras, quando defendeu pênaltis nos dois jogos do confronto.

A jogadora está no Bahia desde 2024, já disputou 69 partidas pelo clube, foi campeã da Série A2 e bicampeã baiana. Natural de Salvador, mas criada entre Conceição do Coité e Olindina, ela também tem histórico nas seleções de base, tendo disputado a Copa do Mundo Sub-20 de 2022 e conquistado o Sul-Americano da categoria no mesmo ano.

A ida à Seleção principal representa um passo novo na carreira e mantém a goleira no radar de Arthur Elias para o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Yanne, goleira de 22 anos do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Bahia vive sequência de convocações

O caso de Yanne também se conecta a um movimento recente do Bahia nas seleções brasileiras. No masculino, Jean Lucas e Luciano Juba foram convocados enquanto defendiam o Tricolor, mas apenas um deles chegou a entrar em campo.

Jean Lucas foi chamado por Carlo Ancelotti em 2025 para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, após corte de Joelinton. A convocação encerrou um intervalo de 34 anos sem atletas do Bahia na Seleção Brasileira masculina principal, e o meio-campista ganhou minutos contra a Bolívia.

Luciano Juba também chegou à Seleção depois de se destacar pelo Bahia. O lateral foi convocado para amistosos contra Tunísia e Senegal e viveu a primeira experiência no grupo principal, mas não entrou em campo naquela oportunidade.

Jean Lucas pela Seleção - Foto: CBF

Presença já tem valor simbólico

Assim como aconteceu com Luciano Juba, Yanne deixa a Data Fifa sem estreia, mas com uma marca importante - a presença em uma lista da Seleção principal defendendo o Bahia.

Agora, a próxima chance de integrar a Seleção Brasileira Feminina será em novembro, quando a equipe terá dois amistosos contra o Japão. Até lá, Yanne volta ao Bahia com o primeiro contato com o grupo principal no currículo e com a disputa por novas oportunidades aberta no ciclo até a Copa de 2027.