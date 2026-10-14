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BOLADA!

Clubes da Série A gastam R$ 376 milhões em salários de atletas

Folhas salariais apresentam grandes variações de clube para clube

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bola de futebol e notas / Imagem ilustrativa
Bola de futebol e notas / Imagem ilustrativa - Foto: Imagem criada por IA

Com diferença considerável entre o primeiro e último colocados na lista, os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm gastos de R$ 376,3 milhões por mês apenas com a soma de suas folhas salariais.

Em ranking divulgado pelo ge, o Flamengo aparece com folgas na primeira colocação por investir R$ 50 milhões em salários todo mês. O clube carioca é justamente o líder do Brasileirão, além de ser o atual campeão.

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Por outro lado, a lanterna e virtual rebaixada Chapecoense é também a equipe da lista que paga menos. A folha do clube catarinense custa apenas R$ 3,8 milhões, consideravelmente menor até que clubes de orçamentos mais próximos.

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Como está a dupla BaVi no ranking?

Principais clubes do estado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória aparecem na parte de baixo na lista. O Tricolor aparece com a 13ª maior folha da Série A e o Leão da Barra tem a 17ª.

No momento, Bahia e Vitória estão melhores posicionados na tabela do que indicam seus gastos em salários. O Esquadrão ocupa a 5ª posição na classificação, enquanto o Rubro-Negro é o 13º.

Pochettino e Nico Acevedo no clássico BaVi
Pochettino e Nico Acevedo no clássico BaVi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Folhas salariais da Série A

  1. Flamengo: R$ 50 milhões
  2. Palmeiras: R$ 30 milhões
  3. Corinthians: R$ 30 milhões
  4. Cruzeiro: R$ 30 milhões
  5. Atlético-MG: R$ 27 milhões
  6. Santos: R$ 25 milhões
  7. Internacional: R$ 20,5 milhões
  8. Fluminense: R$ 20 milhões
  9. Grêmio: R$ 20 milhões
  10. São Paulo: R$ 18 milhões
  11. Vasco: R$ 16 milhões
  12. Botafogo: R$ 15 milhões
  13. Bahia: R$ 14 milhões*
  14. Athletico: R$ 14 milhões
  15. Bragantino: R$ 10 milhões
  16. Remo: R$ 10 milhões
  17. Vitória: R$ 9 milhões
  18. Coritiba: R$ 8 milhões
  19. Mirassol: R$ 6 milhões
  20. Chapecoense: R$ 3,8 milhões

*o portal A TARDE consultou o Bahia, que retificou o valor de R$ 22 milhões para R$ 14 milhões, segundo informações do repórter Téo Mazzoni.

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Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Futebol Nacional

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