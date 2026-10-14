Clubes da Série A gastam R$ 376 milhões em salários de atletas

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Com diferença considerável entre o primeiro e último colocados na lista, os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm gastos de R$ 376,3 milhões por mês apenas com a soma de suas folhas salariais.

Em ranking divulgado pelo ge, o Flamengo aparece com folgas na primeira colocação por investir R$ 50 milhões em salários todo mês. O clube carioca é justamente o líder do Brasileirão, além de ser o atual campeão.

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Por outro lado, a lanterna e virtual rebaixada Chapecoense é também a equipe da lista que paga menos. A folha do clube catarinense custa apenas R$ 3,8 milhões, consideravelmente menor até que clubes de orçamentos mais próximos.

Como está a dupla BaVi no ranking?

Principais clubes do estado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória aparecem na parte de baixo na lista. O Tricolor aparece com a 13ª maior folha da Série A e o Leão da Barra tem a 17ª.

No momento, Bahia e Vitória estão melhores posicionados na tabela do que indicam seus gastos em salários. O Esquadrão ocupa a 5ª posição na classificação, enquanto o Rubro-Negro é o 13º.

Pochettino e Nico Acevedo no clássico BaVi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Folhas salariais da Série A

Flamengo: R$ 50 milhões Palmeiras: R$ 30 milhões Corinthians: R$ 30 milhões Cruzeiro: R$ 30 milhões Atlético-MG: R$ 27 milhões Santos: R$ 25 milhões Internacional: R$ 20,5 milhões Fluminense: R$ 20 milhões Grêmio: R$ 20 milhões São Paulo: R$ 18 milhões Vasco: R$ 16 milhões Botafogo: R$ 15 milhões Bahia: R$ 14 milhões*

Athletico: R$ 14 milhões Bragantino: R$ 10 milhões Remo: R$ 10 milhões Vitória: R$ 9 milhões Coritiba: R$ 8 milhões Mirassol: R$ 6 milhões Chapecoense: R$ 3,8 milhões

*o portal A TARDE consultou o Bahia, que retificou o valor de R$ 22 milhões para R$ 14 milhões, segundo informações do repórter Téo Mazzoni.