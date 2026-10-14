BOLADA!
Clubes da Série A gastam R$ 376 milhões em salários de atletas
Folhas salariais apresentam grandes variações de clube para clube
Com diferença considerável entre o primeiro e último colocados na lista, os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm gastos de R$ 376,3 milhões por mês apenas com a soma de suas folhas salariais.
Em ranking divulgado pelo ge, o Flamengo aparece com folgas na primeira colocação por investir R$ 50 milhões em salários todo mês. O clube carioca é justamente o líder do Brasileirão, além de ser o atual campeão.
Por outro lado, a lanterna e virtual rebaixada Chapecoense é também a equipe da lista que paga menos. A folha do clube catarinense custa apenas R$ 3,8 milhões, consideravelmente menor até que clubes de orçamentos mais próximos.
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Principais clubes do estado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória aparecem na parte de baixo na lista. O Tricolor aparece com a 13ª maior folha da Série A e o Leão da Barra tem a 17ª.
No momento, Bahia e Vitória estão melhores posicionados na tabela do que indicam seus gastos em salários. O Esquadrão ocupa a 5ª posição na classificação, enquanto o Rubro-Negro é o 13º.
Folhas salariais da Série A
- Flamengo: R$ 50 milhões
- Palmeiras: R$ 30 milhões
- Corinthians: R$ 30 milhões
- Cruzeiro: R$ 30 milhões
- Atlético-MG: R$ 27 milhões
- Santos: R$ 25 milhões
- Internacional: R$ 20,5 milhões
- Fluminense: R$ 20 milhões
- Grêmio: R$ 20 milhões
- São Paulo: R$ 18 milhões
- Vasco: R$ 16 milhões
- Botafogo: R$ 15 milhões
- Bahia: R$ 14 milhões*
- Athletico: R$ 14 milhões
- Bragantino: R$ 10 milhões
- Remo: R$ 10 milhões
- Vitória: R$ 9 milhões
- Coritiba: R$ 8 milhões
- Mirassol: R$ 6 milhões
- Chapecoense: R$ 3,8 milhões
*o portal A TARDE consultou o Bahia, que retificou o valor de R$ 22 milhões para R$ 14 milhões, segundo informações do repórter Téo Mazzoni.