Campeão da Champions chega ao Brasil para enfrentar o Vitória

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O nome do novo técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, rodou o Brasil nos últimos dias - e ele finalmente está aqui. O treinador holandês desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 14, chegando ao Brasil em voo comercial vindo de Madri, na Espanha, e evitando contato com a imprensa no Aeroporto de Guarulhos.

A logística foi organizada pelo Corinthians junto à administração do aeroporto. Seedorf deixou o Terminal 2 por uma área privada de desembarque, sem acesso ao público, por volta das 6h30.

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Treinador saiu por área reservada

No local, jornalistas não puderam gravar imagens nem fazer fotos de perto. A segurança do aeroporto afastou os profissionais da saída, e o desembarque só pôde ser acompanhado à distância.

Seedorf estava acompanhado do auxiliar Pablo López Vidal, também contratado para integrar a comissão técnica. Na chegada, o holandês recebeu uma camisa do Corinthians das mãos do executivo de futebol Marcelo Paz.

Depois do desembarque, treinador, auxiliar, dirigente, profissionais da comunicação e seguranças seguiram em uma van para o CT Joaquim Grava.

"Vamos, Corinthians, vamos lá", disse Seedorf ao entrar no veículo, em vídeo divulgado pelo clube.

Primeiro dia terá treinos e apresentação

Seedorf já inicia o trabalho nesta quarta-feira, mesmo dia em que chegou ao novo país. O novo comandante do Corinthians terá atividades em dois períodos no CT Joaquim Grava e também será apresentado oficialmente em entrevista coletiva.

O holandês terá cinco dias de preparação antes da estreia. O primeiro jogo será contra o Vitória, na próxima segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Seedorf chegando ao Brasil - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Volta ao comando após sete anos

A chegada ao Corinthians marca o retorno de Seedorf ao trabalho como técnico depois de sete anos. O último cargo dele foi na seleção de Camarões, em julho de 2019.

Antes disso, o ex-meia comandou o Milan, da Itália, o Shenzhen FC, da China, e o Deportivo La Coruña, da Espanha.

Ao todo, Seedorf soma 63 partidas como treinador, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, aproveitamento de 39,15%.

Histórico como técnico

Milan: 22 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 9 derrotas - 51,52% de aproveitamento

Shenzhen FC: 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas - 33,33%

Deportivo La Coruña: 16 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 8 derrotas - 33,33%

Camarões: 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas - 47,22%

Seedorf vencendo a Champions League pelo Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Passagem pelo Brasil como jogador

Ainda que a carreira seja majoritariamente internacional, Seedorf já conhece o futebol brasileiro. Como jogador, defendeu o Botafogo nas temporadas de 2012 e 2013, no fim da carreira.

Antes disso, construiu trajetória vitoriosa na Europa por Ajax, Real Madrid, Inter de Milão e Milan. O holandês conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões por três clubes diferentes, no Ajax, Real Madrid e Milan.

Escolha gerou divisão interna

A contratação de Seedorf aconteceu depois de recusas a outros nomes avaliados pelo Corinthians. A sugestão do holandês chegou ao executivo Marcelo Paz por meio da OTB, empresa que administra a carreira do treinador.

A negociação teve aval do presidente Osmar Stabile, mas provocou críticas internas e dividiu a diretoria. Parte dos dirigentes defendia a chegada de um treinador mais familiarizado com o Corinthians e com a realidade de uma luta contra o rebaixamento.

A avaliação que pesou a favor de Seedorf foi a de que o holandês tem nome forte no futebol, experiência internacional e personalidade para comandar o elenco em um momento de crise na temporada.