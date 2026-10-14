Projetos baianos dão aulas gratuitas de luta e canoagem para meninas

A ideia de que esporte não é lugar de mulher já pertence ao passado há muito tempo, e as meninas da Bahia vêm ocupando cada vez mais esses espaços. Hoje, projetos de iniciação esportiva na Bahia têm ampliado o acesso de meninas a diferentes modalidades, com atividades voltadas à formação, inclusão social e descoberta de novos talentos.

As iniciativas são desenvolvidas por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e contemplam práticas como artes marciais, canoagem, ciclismo BMX, esportes aquáticos e ginástica artística e rítmica.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Justamente quando o mundo e o Brasil estão se preparando para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Salvador entre as cidades-sede em sete partidas na Arena Fonte Nova, entre os dias 25 de junho e 12 de julho, esses projetos vêm ampliando a visibilidade do esporte feminino e estimulando a participação de meninas desde a infância.

Iniciação esportiva como porta de entrada

Em Salvador, uma das opções é o Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma. O espaço recebe crianças a partir dos seis anos, incluindo meninas, por meio do projeto Núcleos de Esportes de Lutas e Combate.

As aulas contemplam modalidades como boxe, hapkido, jiu-jítsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muay thai, taekwondo e wrestling. A proposta é oferecer contato com o esporte ainda na infância, em ambiente de formação e acompanhamento técnico.

Já no interior do estado, o programa Remando em Águas Baianas atende meninas de 7 a 17 anos em núcleos espalhados por municípios baianos. Desenvolvido em parceria com a Federação Baiana de Canoagem, o projeto oferece aulas de canoagem e também funciona como espaço de identificação de atletas para a modalidade.

Canoagem feminina - Foto: Kaique Xavier/Ascom Sudesb

Como participar

As inscrições para as aulas de artes marciais são feitas presencialmente no Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma, em Salvador, podendo participar meninas a partir dos seis anos. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

No caso da canoagem, o programa Remando em Águas Baianas recebe inscrições presenciais nos núcleos de Camamu, Itacaré, Itajuípe, Maraú, São Félix, Ubaitaba, Ubatã e Una. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para meninas de 7 a 17 anos.

Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos do responsável, no caso de menores de idade. Nas artes marciais, também são exigidos comprovante de matrícula escolar, duas fotos 3x4 e atestado médico atualizado.