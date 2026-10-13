Artilheiro do Brasileirão supera Tevez e quebra recorde na competição

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Protagonista do Athletico Paranaense em 2026, o colombiano Kevin Viveros lidera a corrida pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, cinco a mais do que Pedro, do Flamengo. Além disso, os gols do atacante também fizeram com que ele quebrasse um recorde que pertencia ao argentino Carlos Tevez e durava mais de 20 anos.

Com os dois gols marcados na goleada do Athletico-PR por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na segunda-feira, 12, o colombiano se tornou o jogador que balançou as redes mais vezes em sua temporada de estreia no Brasileirão.

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Antes de superar Tevez, Viveros já havia ultrapassado outros nomes de peso na história do Brasileirão, como Luis Suárez, German Cano e Hernán Barcos.

Confira a lista de artilheiros estrangeiros em temporada de estreia:

Kevin Viveros (COL) – Athletico – 21 gols em 2026. Carlitos Tevez (ARG) – Corinthians – 20 gols em 2005. Beto Acosta (URU) – Náutico – 19 gols em 2007. Luis Suárez (URU) – Grêmio – 17 gols em 2023. Germán Cano (ARG) – Vasco – 14 gols em 2020. Hernán Barcos (ARG) – Palmeiras – 14 gols em 2012.

Viveros agora busca se tornar o maior artilheiro estrangeiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro. O dono da marca é Germán Cano, argentino do Fluminense, com 26 gols em 2022.