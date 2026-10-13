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Ex-Flamengo, Filipe Luís bate recorde histórico no comando do Monaco

Treinador brasileiro lidera o Campeonato Francês e segue invicto na competição

Gustavo Nascimento
Por
Filipe Luís no Monaco
Filipe Luís no Monaco - Foto: MATTHIEU MIRVILLE | DPPI VIA AFP

Após se consagrar como jogador e treinador do Flamengo, Filipe Luís agora faz história no comando técnico do Monaco, da França. O brasileirou assumiu o clube europeu em julho deste ano e já soma seis vitórias e dois empates à frente da equipe, que lidera o Campeonato Francês neste momento.

O bom desempenho credenciou Filipe Luís como o primeiro técnico na história da equipe a permanecer invicto nas oito primeiras partidas em todas as competições. A informação foi revelada pelo próprio clube, em uma publicação feita na última segunda-feira, 12.

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Raio-X do início de Filipe Luís no Monaco

O time comandado por Filipe Luís soma quatro vitórias no Campeonato Francês, incluindo uma virada por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, além de dois empates. Com esses resultados, o Monaco lidera a competição, com 14 pontos, um a mais que Lille e Rennes, empatados na segunda colocação.

Já na Conference League, o Monaco soma duas vitórias em dois jogos. Na fase classificatória, a equipe eliminou o Górnik Zabrze por 7 a 3 no placar agregado.

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Confira os jogos de Filipe Luís pelo Monaco

  • Górnik Zabrze 2 x 3 Monaco – Liga Conferência da Uefa
  • Le Havre 0 x 1 Monaco – Campeonato Francês
  • Monaco 4 x 1 Górnik Zabrze – Liga Conferência da Uefa
  • Monaco 2 x 0 Olympique de Marselha – Campeonato Francês
  • Paris Saint-Germain 1 x 2 Monaco – Campeonato Francês
  • Strasbourg 1 x 1 Monaco – Campeonato Francês
  • Monaco 2 x 1 Lens – Campeonato Francês
  • Monaco 2 x 2 Toulouse – Campeonato Francês

Por conta do desempenho, Filipe Luís foi chamado de “invencível” pelo jornal espanhol Marca. O brasileiro também recebeu elogios de Luis Enrique, técnico que levou o PSG ao bicampeonato da Champions League.

“É uma equipe que joga bem, com um treinador de quem gosto muito, porque ele não tem medo de correr riscos para tornar sua equipe difícil de enfrentar e praticar um futebol bonito”, disse Enrique.

Próximo compromisso do Monaco

Agora, o Monaco inicia sua caminhada rumo ao título da Conference League na próxima quinta-feira, 15, contra o CSKA Sófia, fora de casa. A bola rola às 13h45.

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Tags

campeonato francês Filipe Luís flamengo Mônaco

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