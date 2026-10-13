Encostado, ex-Seleção atua por equipe Sub-21 de clube europeu

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Fora dos planos do Tottenham Hotspur e nem sequer incluído na lista de inscritos do Campeonato Inglês, o atacante Richarlison, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, atuou pela equipe Sub-21 do clube inglês nesta terça-feira, 13.

Em duelo válido pela Football League Trophy, Richarlison até marcou um dos gols do Spurs no empate por 2 a 2 com o Cheltenham Town, mas não evitou a eliminação por 7 a 6 nos pênaltis.

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A EFL Trophy é uma competição que inclui clubes de divisões inferiores e equipes Sub-21 de times da Premier League. Apenas dois atletas acima do limite de idade podem ser relacionados.

Encostado no Tottenham

Richarlison voltou a disputar uma partida oficial após ficar dois meses afastado dos gramados. Descartado publicamente pelo técnico Roberto De Zerbi, o atacante comunicou ao Tottenham seu desejo de deixar o clube.

“Richarlison, vocês já sabem de tudo, e nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga”, disse o treinador.

Propostas e tentativas de saída

O 'Pombo' tem contrato com o clube londrino até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de dezembro. Ele chegou a negociar com o Vasco, mas as conversas não evoluíram.

Na Inglaterra, o atleta de 29 anos entrou em contato com o Everton, clube onde estava antes de se juntar ao Tottenham, mas o negócio não avançou.

Ele também aceitou acordo proposto pelo Trabzonspor, time de Salah, mas o Tottenham não aceitou a oferta do clube turco.