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ESPORTES

Em jogo sem VAR, árbitro vê replay no celular e toma decisão crucial

Partida realizada na segunda-feira, 12, terminou empatada em 0 a 0

João Grassi
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Jogador do Godoy Cruz mostra celular com replay
Jogador do Godoy Cruz mostra celular com replay - Foto: Reprodução | LPF Play

O empate por 0 a 0 entre All Boys e Godoy Cruz, nesta segunda-feira, 12, pela segunda divisão do Campeonato Argentino, chamou atenção por um lance inusitado. Após conferir replay em um celular, o árbitro Nicolás Lamolina voltou atrás na marcação de um pênalti.

Lamolina assinalou a penalidade para Godoy Cruz já aos 44 minutos do segundo tempo, quando uma confusão se formou no gramado. Revoltados com a marcação, os jogadores foram para cima do árbitro.

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A paralisação de 23 minutos foi suficiente para um membro da comissão técnica do All Boys entregar um celular a um dos jogadores, que insistiu em repassá-lo ao juiz da partida. O aparelho mostrava em vídeo a repetição da jogada.

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Árbitro volta atrás e cancela pênalti

Ao perceber o erro na marcação do pênalti durante a 'revisão', Nicolás Lamolina cancelou o pênalti. Como o torneio não tem VAR, este replay foi o único que o árbitro teve acesso.

Como o contato aconteceu fora da grande área, a decisão foi alterada para uma falta normal.

O ponto conquistado ajudou o time de Buenos Aires a abrir vantagem para a zona de rebaixamento da Primera Nacional. O Godoy Cruz, por outro lado, perdeu a chance de assumir a vice-liderança.

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