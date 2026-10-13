ESPORTES
Em jogo sem VAR, árbitro vê replay no celular e toma decisão crucial
Partida realizada na segunda-feira, 12, terminou empatada em 0 a 0
O empate por 0 a 0 entre All Boys e Godoy Cruz, nesta segunda-feira, 12, pela segunda divisão do Campeonato Argentino, chamou atenção por um lance inusitado. Após conferir replay em um celular, o árbitro Nicolás Lamolina voltou atrás na marcação de um pênalti.
Lamolina assinalou a penalidade para Godoy Cruz já aos 44 minutos do segundo tempo, quando uma confusão se formou no gramado. Revoltados com a marcação, os jogadores foram para cima do árbitro.
A paralisação de 23 minutos foi suficiente para um membro da comissão técnica do All Boys entregar um celular a um dos jogadores, que insistiu em repassá-lo ao juiz da partida. O aparelho mostrava em vídeo a repetição da jogada.
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Árbitro volta atrás e cancela pênalti
Ao perceber o erro na marcação do pênalti durante a 'revisão', Nicolás Lamolina cancelou o pênalti. Como o torneio não tem VAR, este replay foi o único que o árbitro teve acesso.
Como o contato aconteceu fora da grande área, a decisão foi alterada para uma falta normal.
O ponto conquistado ajudou o time de Buenos Aires a abrir vantagem para a zona de rebaixamento da Primera Nacional. O Godoy Cruz, por outro lado, perdeu a chance de assumir a vice-liderança.
#GodoyCruz La falta era afuera. El árbitro se equivoca y cobra penal. Hasta ahí, error grosero, robo, lo que quieran. Ahora, la de revertir la decisión porque te lo muestran en un teléfono no la vi nunca eh. Si no hay VAR, no hay VAR y se convive con el error. Papelón histórico de Lamolina. Desde ahora, en cada jugada polémica hay que parar el partido y mostrarle al árbitro con un teléfono que se equivocó. No se reanuda hasta que cambie la decisión. Gravísimo.— Gonzalo Conti (@ContiGonza) October 13, 2026