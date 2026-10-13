Estádio histórico de gigante da Série A terá mini shopping em reforma

O Santos vai dar sequência às obras de modernização da Vila Belmiro durante o período sem partidas em casa. A próxima etapa da reforma prevê mudanças no antigo setor Visa, que será rebaixado até o nível do gramado, além da ampliação dos acessos ao estádio pela Rua Dom Pedro.



A equipe comandada pelo técnico Cuca só voltará a jogar diante de sua torcida no dia 24 de outubro, quando receberá o Esporte Clube Bahia em um confronto direto na disputa por uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores.



Até lá, a expectativa é iniciar o rebaixamento das cadeiras do setor Visa e abrir um espaço na parte posterior da área em obras. O local vai abrigar, futuramente, um pequeno shopping com praça de alimentação, bares e banheiros. A estrutura deverá atender tanto o público que circula pela rua quanto os torcedores que estiverem dentro do estádio.



Reforma busca aproximar torcida do campo

As intervenções também avançam na arquibancada principal da Vila Belmiro, que passa por um processo semelhante de rebaixamento até o nível do gramado. O projeto inclui alterações nos acessos e busca transformar o estádio em um ambiente ainda mais intimidador para os adversários, com o chamado efeito "alçapão". A previsão é que essa etapa das obras seja concluída até o fim do ano.





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Veja como vai ficar a Nova Vila

1 de 3 Santos avança na reforma do estádio, com rebaixamento de arquibancadas, ampliação dos acessos e previsão de um mini shopping | Foto: Patrimônio/Santos

2 de 3 Santos avança em nova etapa da reforma da Vila Belmiro | Foto: Patrimônio/Santos

3 de 3 Vila Belmiro registra aumento de público e mira 25 mil lugares | Foto: Patrimônio/Santos

Vila Belmiro registra aumento de público

As melhorias já apresentam resultados na capacidade de receber torcedores. Na partida mais recente contra o Flamengo, a Vila Belmiro registrou 16.600 pagantes, estabelecendo um recorde recente de público e superando a marca registrada na final do Campeonato Paulista de 2016, um dos últimos títulos conquistados pelo Santos.



O crescimento no número de espectadores é resultado de mudanças estruturais no estádio. Entre elas, estão a ampliação do setor destinado à torcida visitante e a duplicação dos degraus das arquibancadas.



As intervenções também ajudam a explicar a aproximação da marca atual com o recorde de público registrado em 2008, quando mais de 19 mil pessoas acompanharam o confronto entre Santos e América do México, pela Libertadores.



Atualmente, a Vila Belmiro possui capacidade estrutural para receber cerca de 20 mil pessoas, mas está autorizada a operar com pouco mais de 17 mil torcedores. Com a conclusão do projeto de modernização, a meta do clube é ampliar a capacidade do estádio para até 25 mil espectadores.