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LIGA DOS CAMPEÕES

City x PSG e mais: saiba onde assistir os jogos da Champions League

Segunda rodada da fase de liga continua na quarta-feira, 14

Gustavo Zambianco
Por
Marquinhos e Haaland disputando uma bola
Marquinhos e Haaland disputando uma bola - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Iniciando na tarde desta terça-feira, 13, a segunda rodada da fase de liga da Champions League continua até a quarta-feira, 14, data que reserva grandes partidas, como: Manchester City x PSG e Roma e Real Madrid.

As partidas estão previstas para iniciar às 13h45, seguindo até às 16h. Para a segunda metade da rodada, todos os jogos da Champions League serão transmitidos pela HBO Max, além da TNT, Space e TNT Sports BR no YouTube.

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Veja os jogos, horários e onde assistir

LASK x Liverpool

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local: Raiffeisen Arena (Linz, Áustria);
  • Onde assistir: TNT Sports BR (YouTube), TNT e HBO Max.
Florian Wirtz meio-campista do Liverpool
Florian Wirtz meio-campista do Liverpool - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Feyenoord x Como

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local: Estádio De Kuip (Roterdã, Países Baixos);
  • Onde assistir: Space e HBO Max.

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Roma x Real Madrid

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio Olímpico de Roma (Roma, Itália);
  • Onde assistir: TNT e HBO Max
Kylian Mbappe, atacante do Real Madrid
Kylian Mbappe, atacante do Real Madrid - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Aston Villa x Fenerbahçe

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Villa Park (Birmingham, Inglaterra);
  • Onde assistir: Space e HBO Max.
Zion Suzuki, goleiro do Aston Villa
Zion Suzuki, goleiro do Aston Villa - Foto: RYAN CROCKETT / AFP

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio Aspmyra (Bodo, Noruega);
  • Onde assistir: HBO Max.
Marcel Sabitzer, meia do Borussia Dortmund
Marcel Sabitzer, meia do Borussia Dortmund - Foto: INA FASSBENDER / AFP

Manchester City x PSG

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra);
  • Onde assistir: HBO Max.
Erling Haaland, atacante do Manchester City
Erling Haaland, atacante do Manchester City - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Real Betis x Porto

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio Benito Villamarin (Sevilha, Espanha);
  • Onde assistir: HBO Max.
Atletas do Real Betis comemorando
Atletas do Real Betis comemorando - Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Shakhtar Donetsk x AEK Atenas

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra);
  • Onde assistir: HBO Max.

Slovan Bratislava x Stuttgart

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Tehelne Pole (Bratislava, Eslováquia);
  • Onde assistir: HBO Max.
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