LIGA DOS CAMPEÕES
City x PSG e mais: saiba onde assistir os jogos da Champions League
Segunda rodada da fase de liga continua na quarta-feira, 14
Iniciando na tarde desta terça-feira, 13, a segunda rodada da fase de liga da Champions League continua até a quarta-feira, 14, data que reserva grandes partidas, como: Manchester City x PSG e Roma e Real Madrid.
As partidas estão previstas para iniciar às 13h45, seguindo até às 16h. Para a segunda metade da rodada, todos os jogos da Champions League serão transmitidos pela HBO Max, além da TNT, Space e TNT Sports BR no YouTube.
Veja os jogos, horários e onde assistir
LASK x Liverpool
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local: Raiffeisen Arena (Linz, Áustria);
- Onde assistir: TNT Sports BR (YouTube), TNT e HBO Max.
Feyenoord x Como
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local: Estádio De Kuip (Roterdã, Países Baixos);
- Onde assistir: Space e HBO Max.
Leia Também:
Roma x Real Madrid
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio Olímpico de Roma (Roma, Itália);
- Onde assistir: TNT e HBO Max
Aston Villa x Fenerbahçe
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Villa Park (Birmingham, Inglaterra);
- Onde assistir: Space e HBO Max.
Bodo/Glimt x Borussia Dortmund
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio Aspmyra (Bodo, Noruega);
- Onde assistir: HBO Max.
Manchester City x PSG
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra);
- Onde assistir: HBO Max.
Real Betis x Porto
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio Benito Villamarin (Sevilha, Espanha);
- Onde assistir: HBO Max.
Shakhtar Donetsk x AEK Atenas
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Stamford Bridge (Londres, Inglaterra);
- Onde assistir: HBO Max.
Slovan Bratislava x Stuttgart
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Tehelne Pole (Bratislava, Eslováquia);
- Onde assistir: HBO Max.