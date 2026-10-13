Gabriel Medina escolhe Salvador como destino antes da temporada da WSL

Quem estava passeando pela praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 8, deu a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Dentro de uma "academia aquário" feita de vidro, estava o tricampeão mundial e medalhista olímpico de surfe Gabriel Medina, durante o evento de lançamento do perfume Clash.

Medina foi à praia, mas não entrou no mar. Ao invés disso, entrou na mini academia de vidro e fez um treino especial, em um ambiente controlado com temperatura baixa e pressão alta, simulando justamente as condições sob as quais o perfume é feito.

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Foi assim que, por cerca de uma hora, o surfista encarou um desafio físico gigantesco, sob os olhares atentos dos fãs que se aglomeraram em frente à caixa de vidro. "Eu fiquei feliz de saber como ia ser a campanha. É uma campanha diferente, onde eu treinei na pressão, todo mundo me assistindo", contou.

Academia de Medina na praia de Ipanema - Foto: @marinhero

Para ele, essa condição combina com a maneira como encara os desafios de sua carreira: "Eu sempre fui assim na minha vida. Eu gosto de treinar na pressão porque tira o meu melhor e combina super com a campanha".

Além de participar da ação, Medina comemorou a oportunidade de mostrar ao público uma etapa da preparação que costuma acontecer longe das competições.

Fico feliz de estar aqui hoje no Rio. Deu um bom diazão. Hoje foi irado treinar com vocês todos e mostrar um pouquinho da minha rotina também

Surfe no Brasil, Medina em Salvador

Em breve, no entanto, quem terá a possibilidade de encontrar com Medina em um dia comum é o povo soteropolitano. As praias do Rio de Janeiro são um dos muitos palcos ao redor do país que, cada vez mais, vêm se aproximando do surfe.

O esporte vivenciou uma ascensão grande nos últimos anos, com a entrada nas Olimpíadas e a "Brazilian Storm", formada pelas maiores estrelas da modalidade no país.

Apesar de ser historicamente considerado o "país do futebol", o Brasil sempre teve uma cultura de praia - e para Medina, isso vem se tornando cada vez mais importante no surfe. "Eu fico feliz com esse movimento do surfe. Eu acho que a gente nunca teve tantos atletas indo bem no circuito mundial", afirmou.

Um desses lugares, claro, é Salvador, justamente onde o surfista vai passar o ano novo em busca de ondas: "Salvador é incrível. Inclusive, eu vou passar o Ano Novo lá este ano. Tem muitas praias boas, espero que dê para surfar um pouco".

Medina treinando na praia de Ipanema - Foto: @marinhero

"Tem um monte de menino e menina que se inspira na gente"

Conhecendo as praias e os fãs ao redor do país, o orgulho de Medina pelo surfe brasileiro chega muito além dos resultados. "Eu amo o esporte porque dá oportunidade para nós, atletas", disse.

Hoje, Medina é parte da geração que "inaugura" o surfe brasileiro no mundo, protagonizando os primeiros ciclos olímpicos da modalidade e, claro, sendo uma das maiores referências para as futuras gerações.

Medina com Clash Extreme - Foto: @marinhero

"É óbvio que a gente performa pensando em dar o nosso melhor e representar o nosso país. Mas eu sei que tem um monte de menino, menina que se inspira na gente", destacou.

Para ele, os resultados dos atletas brasileiros ajudam a mostrar que o esporte pode abrir caminhos para quem está começando, e é justamente por esse alcance que o tricampeão mundial diz sentir orgulho de integrar a Brazilian Storm, como ficou conhecida a geração que ajudou a transformar o Brasil em potência no surfe.

Todo esse movimento da Brazilian Storm, eu tenho muito orgulho de fazer parte

Do anonimato ao respeito internacional

O movimento tomou o mundo, e seus próprios integrantes passaram a sentir os efeitos deles. Com as Olimpíadas, Medina percebeu uma mudança na maneira como os brasileiros passaram a ser recebidos nas competições internacionais.

A modalidade estreou nos Jogos em Tóquio 2020 e teve sua segunda participação em Paris 2024, edição em que ele conquistou a medalha de bronze.

O atleta lembrou que, antes da presença do surfe no programa olímpico, já participava de campeonatos que reuniam representantes de vários países. Naquele período, segundo ele, o Brasil não despertava a atenção que recebe atualmente.

A gente tinha uns campeonatos que juntavam o mundo inteiro e a gente era apenas mais um país. Ninguém ligava assim

Com as conquistas e a consolidação dessa geração, a recepção mudou. Medina descreveu um ambiente em que os brasileiros passaram a ser observados, reconhecidos e procurados por quem deseja conversar com os atletas.

"Hoje em dia, a gente chega nesses eventos e todo mundo fica olhando, quer vir falar, quer conversar. Uma coisa que antes eu achava que era só no Brasil, que só me conheciam aqui, eu percebi que se tornou algo no mundo todo. Então esse respeito que a gente ganhou é muito gratificante", afirmou.

A satisfação, explicou, está também em ter vivido os dois momentos - o período de menor reconhecimento e a fase em que os resultados brasileiros passaram a mudar essa percepção.

Medina com Clash Extreme - Foto: @marinhero

Academia de vidro na praia

No encontro em Ipanema, então, Medina voltou aos fãs que sempre estiveram com ele, e puderam acompanhar uma parte da rotina de Medina fora das ondas. Embaixador de Clash, do Boticário, ele realizou um treino físico em uma academia de vidro montada na praia para o lançamento da fragrância masculina Clash Extreme.

A estrutura transparente deixou os exercícios à vista do público, que acompanhou a atividade do lado de fora. Dentro do espaço refrigerado, o atleta treinou sob baixas temperaturas, em uma experiência que fazia referência às condições de alta pressão e baixa temperatura utilizadas na extração do blend aromático da marca.

Para Medina, a presença dos fãs acrescentou uma exigência familiar à preparação: executar o treino com todos os olhares voltados para ele, e com o adicional especial de ser uma das preparações antes de uma viagem para competir.

Estou indo para Portugal para competir no Mundial. Este foi um dos meus últimos treinos. Estou preparado

Conexão entre esporte e perfumaria

A escolha e participação de Medina na campanha do perfume foi orientada justamente por essa trajetória do atleta, segundo Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário.

Segundo Carolina, o processo produtivo da fragrância utiliza a pressão para potencializar características de frescor. A campanha aproxima esse conceito da trajetória de um atleta que enfrenta exigências constantes e transforma essa experiência em conquistas.

"Da pressão e da jornada dele no esporte nascem grandes conquistas, e a gente conecta justamente essa essência com o DNA dessa marca", disse.

A executiva explicou que Clash busca um posicionamento ligado à reinvenção do frescor na perfumaria, dentro da família olfativa fougère. Para ela, essa proposta também se relaciona com a atmosfera do esporte e com a imagem do surfista.

Academia de Medina na praia de Ipanema - Foto: @marinhero

"O Gabriel é um atleta extremamente competente, é um atleta extremamente renomado, é um atleta que tem todos os atributos que se conectam de forma bem óbvia conosco", declarou.

Com o lançamento de Clash Extreme, a empresa mantém Medina como parceiro, se conectando com o público por meio de tudo que Medina representa para o surfe e o esporte brasileiro.

Agora, Medina segue para o MEO Rip Curl Pro Portugal 2026, principal torneio de surfe em Portugal e etapa do Circuito Mundial (WSL Championship Tour), enquanto os fãs brasileiros seguem torcendo e admirando um dos expoentes da Brazilian Storm no mundo.

*A repórter viajou para o Rio de Janeiro a convite da O Boticário