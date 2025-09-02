Hegemonia: Brasil soma oito títulos de WSL nos últimos dez anos

Yago Dora conquista seu primeiro título mundial de surfe em Fiji, elevando o Brasil a oito campeonatos na WSL nos últimos dez anos. - Foto: JEROME BROUILLET / AFP

O Brasil tem mais um campeão mundial de surfe. Yago Dora conquistou, na noite desta segunda-feira, 1, seu primeiro título na elite do esporte ao vencer a etapa de Fiji da Liga Mundial de Surfe (WSL). O catarinense superou o norte-americano Griffin Colapinto na grande final com o placar de 15,66 a 12,33, reforçando a hegemonia brasileira na elite do surfe nos últimos dez anos.

Com o título, Yago Dora se junta a uma seleta lista de brasileiros campeões mundiais de WSL, ao lado de Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023). A conquista do catarinense eleva para oito o número de títulos conquistados pelo Brasil na elite do surfe nos últimos dez anos, consolidando a força nacional na modalidade.

A final começou com Yago impondo o ritmo: logo na primeira onda, registrou 7,33, pontuação que se manteve entre suas melhores até o fim da bateria. A nota decisiva veio em sua quarta onda, com 8,33, que devolveu a liderança ao brasileiro após um breve momento de vantagem de Colapinto. Mesmo tendo prioridade em algumas tentativas, o norte-americano não conseguiu alcançar notas altas o suficiente. Na última onda, a 13ª da bateria, Colapinto tirou apenas 6,00, insuficiente para ameaçar a vitória de Yago, que administrou a vantagem até o final.