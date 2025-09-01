Yago Dora vence e é campeão mundial da WSL pela 1ª vez

Yago Dora fez história com vitória - Foto: Reprodução | Instagram

Yago Dora fez história nesta segunda-feira, 1º, em Fiji ao derrotar o norte-americano Griffin Colapinto e conquistar, pela primeira vez na carreira, o título mundial da World Surf League (WSL).

Com a vitória, o surfista catarinense garante a oitava taça para a Brazilian Storm nas últimas dez temporadas.

O confronto decisivo aconteceu no icônico pico de Cloudbreak, conhecido por suas ondas desafiadoras. Com o mar crescendo durante a bateria, Dora mostrou controle, precisão e agressividade, cometeu poucos erros e dominou cada onda, garantindo a vitória sobre Colapinto.

Durante o evento, Griffin Colapinto havia eliminado o brasileiro Italo Ferreira no segundo round e superado o sul-africano Jordy Smith na terceira fase.

Yago, por sua vez, estudou o desempenho de seus adversários e entrou na final vestindo a lycra amarela de líder do ranking da temporada regular da WSL.

Yago Dora é quinto brasileiro vitorioso

Com este título, Yago Dora se torna o quinto brasileiro a levantar a taça da WSL, juntando-se a nomes como Gabriel Medina, Adriano de Souza, Filipe Toledo e Italo Ferreira.

Além disso, mantém a tradição do WSL Finals, em que o líder do ranking masculino conquista a vitória na etapa decisiva, feito repetido por Gabriel Medina, Filipe Toledo (duas vezes), John John Florence e agora, Dora.