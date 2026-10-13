Netflix compra direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030

Cada vez mais, as maiores competições esportivas do mundo deixam de pertencer somente às grandes emissoras e tomam espaço nos streamings - e agora é a vez da Netflix. A plataforma anunciou, nesta terça-feira, 13, que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 para Espanha e Andorra.

O acordo prevê a exibição dos 104 jogos do torneio, marcado para daqui a quatro anos. Será a primeira vez que a plataforma transmitirá uma grande competição internacional masculina de futebol na Espanha.

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Primeira Copa masculina da Netflix na Espanha

A entrada da Netflix na transmissão da Copa do Mundo masculina amplia a presença da plataforma em grandes eventos esportivos. O serviço de streaming já vinha investindo em competições ao vivo e agora passa a ter no catálogo um dos principais torneios do futebol mundial.

O contrato anunciado vale apenas para Espanha e Andorra. Não há, no acordo divulgado, indicação de transmissão para outros países.

Acordo prevê partida gratuita por dia

Segundo a Netflix, o pacote também inclui a exibição gratuita de uma partida por dia de jogos na Espanha. Essas transmissões serão feitas por uma emissora nacional de sinal aberto, conforme comunicado divulgado pela plataforma.

Com isso, parte da competição seguirá disponível fora do streaming, em TV aberta, dentro das regras previstas para o mercado espanhol.

Plataforma também terá Copas Femininas

Além da Copa masculina de 2030, a Netflix também já tem os direitos das próximas duas edições da Copa do Mundo Feminina. A plataforma vai transmitir o torneio de 2027, que será disputado no Brasil, e a edição de 2031, marcada para Estados Unidos e Canadá.