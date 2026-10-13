CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona, Bayern e mais: veja onde assistir os jogos da Champions hoje
Segunda rodada da fase de liga inicia nesta terça-feira, 13
A segunda rodada da fase de liga da Champions League começa nesta terça-feira, 13, com jogos a partir das 13h45, seguindo até às 16h. Entre os principais times que entraram em campo estão: Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e mais.
Todos os jogos da Champions League terão transmissão pelo serviço de assinatura da HBO Max, além de algumas outras partidas que também poderão ser acompanhadas via TNT, Space e TNT Sports BR no YouTube.
Veja as partidas e onde assistir
Lens x Sporting
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local: Félix-Bollaert (Lens, França).
- Onde assistir: TNT e HBO Max.
Sabah x Slavia Praga
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local: Estádio Olímpico de Baku (Baku, Azerbaijão);
- Onde assistir: Space e HBO Max.
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RB Leipzig x PSV
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Red Bull Arena Leipzig (Leipzig, Alemanha);
- Onde assistir: HBO Max.
Arsenal x Lille
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra);
- Onde assistir: TNTSPORTSBR (YouTube) e HBO Max.
Atlético de Madrid x Manchester United
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Wanda Metropolitano (Madrid, Espanha);
- Onde assistir: Space e HBO Max.
Villarreal x Napoli
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: La Ceramica (Villarreal, Espanha);
- Onde assistir: HBO Max.
Viking x Bayern
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Viking Stadion (Stavanger, Noruega);
- Onde assistir: HBO Max.
Inter de Milão x Club Brugge
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Giuseppe Meazza (Milão, Itália);
- Onde assistir: HBO Max.