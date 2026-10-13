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CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona, Bayern e mais: veja onde assistir os jogos da Champions hoje

Segunda rodada da fase de liga inicia nesta terça-feira, 13

Gustavo Zambianco
Por
Taça da Champions League
Taça da Champions League - Foto: VALERY HACHE / AFP

A segunda rodada da fase de liga da Champions League começa nesta terça-feira, 13, com jogos a partir das 13h45, seguindo até às 16h. Entre os principais times que entraram em campo estão: Barcelona, Bayern de Munique, Arsenal e mais.

Todos os jogos da Champions League terão transmissão pelo serviço de assinatura da HBO Max, além de algumas outras partidas que também poderão ser acompanhadas via TNT, Space e TNT Sports BR no YouTube.

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Veja as partidas e onde assistir

Lens x Sporting

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local: Félix-Bollaert (Lens, França).
  • Onde assistir: TNT e HBO Max.
Jogadores do Sporting
Jogadores do Sporting - Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Sabah x Slavia Praga

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local: Estádio Olímpico de Baku (Baku, Azerbaijão);
  • Onde assistir: Space e HBO Max.

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RB Leipzig x PSV

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Red Bull Arena Leipzig (Leipzig, Alemanha);
  • Onde assistir: HBO Max.
Atletas do RB Leipzig
Atletas do RB Leipzig - Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Arsenal x Lille

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra);
  • Onde assistir: TNTSPORTSBR (YouTube) e HBO Max.
Gabriel Magalhães jogando pelo Arsenal
Gabriel Magalhães jogando pelo Arsenal - Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Atlético de Madrid x Manchester United

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Wanda Metropolitano (Madrid, Espanha);
  • Onde assistir: Space e HBO Max.
Cristian Romero zagueiro do Atlético de Madrid
Cristian Romero zagueiro do Atlético de Madrid - Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Villarreal x Napoli

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: La Ceramica (Villarreal, Espanha);
  • Onde assistir: HBO Max.
Massimiliano Allegri treinador da Napoli
Massimiliano Allegri treinador da Napoli - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Viking x Bayern

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Viking Stadion (Stavanger, Noruega);
  • Onde assistir: HBO Max.
Atletas do Bayern de Munique
Atletas do Bayern de Munique - Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND AFP

Inter de Milão x Club Brugge

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Giuseppe Meazza (Milão, Itália);
  • Onde assistir: HBO Max.
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