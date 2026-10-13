Morre Silvio Barsetti, jornalista e coordenador de comunicação da CBF

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a morte do jornalista e coordenador de comunicação da corporação, Silvio Barsetti, nesta terça-feira, 13. De acordo com a CBF, a morte ocorreu em função de um câncer de pele.

O jornalista de 61 anos integrava a equipe de assessoria de imprensa e comunicação da entidade desde 2023.

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Minuto de silêncio será prestado em homenagem

Em homenagem à sua trajetória e contribuições para o jornalismo esportivo, será prestado um minuto de silêncio antes do amistoso da Seleção Brasileira Feminina, que entra em campo nesta terça-feira, 13, contra a Argentina.

Funções na CBF

Atualmente, dentro da CBF, Silvio Barsetti era o editor do site da instituição. Além disso, ele atuou em várias convocações das seleções de diversas modalidades.

“Silvio era um jornalista primoroso, divertido, ácido, perspicaz, brigador, dono de um texto impecável e um grande companheiro de trabalho. Fez história em grandes veículos antes de se juntar à CBF, onde participou de grandes coberturas. Era um prazer conviver com um jornalista da estatura do Silvio. Mais do que isso: era uma honra. Todos aprendemos muito com ele. Até a semana passada, ele estava trabalhando, querendo contribuir, colocando seu talento à nossa disposição. Já está fazendo enorme falta”, disse o diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas.

Carreira como jornalista e autor

Ao longo de sua carreira, que iniciou em 1988, Silvio trabalhou em diversas editorias, como política, cultura e principalmente esporte, atuando em alguns dos principais veículos do país, como:

Jornal dos Sports;

Jornal do Brasil/

O Dia;

O Estado de S. Paulo. Neste, foram duas décadas na sucursal do Rio, de 1995 a 2015.

Fora do jornalismo, Silvio Barsetti também publicou livros, como: