Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

LUTO

Morre Silvio Barsetti, jornalista e coordenador de comunicação da CBF

Confederação Brasileira de Futebol informou que sua morte ocorreu em função de um câncer de pele

Gustavo Zambianco
Por
Silvio Barsetti morreu nesta terça-feira, 13
Silvio Barsetti morreu nesta terça-feira, 13 - Foto: Reprodução | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a morte do jornalista e coordenador de comunicação da corporação, Silvio Barsetti, nesta terça-feira, 13. De acordo com a CBF, a morte ocorreu em função de um câncer de pele.

O jornalista de 61 anos integrava a equipe de assessoria de imprensa e comunicação da entidade desde 2023.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Minuto de silêncio será prestado em homenagem

Em homenagem à sua trajetória e contribuições para o jornalismo esportivo, será prestado um minuto de silêncio antes do amistoso da Seleção Brasileira Feminina, que entra em campo nesta terça-feira, 13, contra a Argentina.

Funções na CBF

Atualmente, dentro da CBF, Silvio Barsetti era o editor do site da instituição. Além disso, ele atuou em várias convocações das seleções de diversas modalidades.

“Silvio era um jornalista primoroso, divertido, ácido, perspicaz, brigador, dono de um texto impecável e um grande companheiro de trabalho. Fez história em grandes veículos antes de se juntar à CBF, onde participou de grandes coberturas. Era um prazer conviver com um jornalista da estatura do Silvio. Mais do que isso: era uma honra. Todos aprendemos muito com ele. Até a semana passada, ele estava trabalhando, querendo contribuir, colocando seu talento à nossa disposição. Já está fazendo enorme falta”, disse o diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas.

Leia Também:

BRAZILIAN STORM

Gabriel Medina escolhe Salvador como destino antes da temporada da WSL
Gabriel Medina escolhe Salvador como destino antes da temporada da WSL imagem

TRÊS COPAS

Netflix compra direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030
Netflix compra direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 imagem

CIRCUITO NOVO!

Fórmula 1 volta a ter GP na África após quase quarenta anos longe
Fórmula 1 volta a ter GP na África após quase quarenta anos longe imagem

Carreira como jornalista e autor

Ao longo de sua carreira, que iniciou em 1988, Silvio trabalhou em diversas editorias, como política, cultura e principalmente esporte, atuando em alguns dos principais veículos do país, como:

  • Jornal dos Sports;
  • Jornal do Brasil/
  • O Dia;
  • O Estado de S. Paulo. Neste, foram duas décadas na sucursal do Rio, de 1995 a 2015.

Fora do jornalismo, Silvio Barsetti também publicou livros, como:

  • “A Farra dos Guardanapos - O último baile da Era Cabral. A história que nunca foi contada”;
  • “O Outro Lado do Poder: A História da Política Brasileira Pela Ótica das Prostitutas”.
  • Participou também da pesquisa do livro “Vinicius de Moraes, o poeta da paixão”, de José Castello.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cbf Homenagem luto

Relacionadas

Mais lidas