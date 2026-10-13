Clube com SAF de R$ 300 milhões reformará estádio estreado por Pelé

Após ter o projeto de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de aproximadamente R$ 300 milhões aprovado, o Comercial Futebol Clube, do interior de São Paulo, tomou como prioridade da gestão uma reforma em seu estádio, o Doutor Francisco de Palma Travassos, estreado em uma partida contra o Santos de Pelé, em 1964.

O possível futuro parceiro comercial da SAF, o empresário Eliel Fraga, detalhou os planos para a reforma do tradicional estádio, fixando as prioridades da nova administração.

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Entre essas prioridades está a troca do sistema de iluminação da praça esportiva, visto que, atualmente, é considerada insuficiente para jogos realizados no período da noite.

“A iluminação é um dos primeiros pontos a ser mexida. É crucial, não dá para jogar com a iluminação de hoje", afirmou Fraga em uma entrevista à Rádio CBN Ribeirão.

Estádio do Comercial FC - Foto: Divulgação | Comercial FC

Arquibancadas e gramado não são prioridade

Mesmo com a reforma no estádio, as arquibancadas e o gramado não estão na lista de prioridades da SAF. Visto que, o empresário fez questão de salientar que o foco do investimento de aproximadamente R$ 300 milhões será para a montagem de um elenco competitivo.

Quais são os próximos passos da SAF?

Depois de ter o projeto de SAF aprovado, o Comercial-SP, segue para o processo de "due diligence", que consiste em investigar os dados e documentos da empresa que vai realizar os investimentos antes de os acordos serem firmados.

O procedimento tem o objetivo de mapear os riscos e confirmar as garantias previstas em contrato.

Qual foi a proposta da SAF do Comercial-SP?

O projeto da Alliance Football aprovada pelo clube consiste na compra de 90% do Comercial Futebol Clube, enquanto os 10% restantes permanecerão com a parte associativa.

Com isso, todas as receitas a partir da aprovação da SAF serão destinadas a empresa, inclusive o aluguel do estádio Palma Travasso para eventos e shows.

Estádio do Comercial FC - Foto: Divulgação | Comercial FC

As estimativas apontam que a SAF do Comercial-SP alcançe a marca de R$ 300 milhões em um período de dez anos. Porém, vale destacar que, caso a empresa firme acordos com terceiros, como um patrocínio estampado na camisa do clube, por exemplo, o valor pago fará parte do aporte previsto.

Outro ponto importante é que as dívidas do Comercial devem ser pagas pelo clube. Caso não seja possível o pagamento, a SAF faz as quitações e a associação passa à dever à Alliance Football. Uma auditoria realizada em abril de 2026 revelou que os valores chegam a R$ 42 milhões.