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E.C.VITÓRIA

Vitória atualiza lesões e confirma conclusão de cirurgia de defensor

Jogador foi submetido a uma cirurgia combinada de reconstrução de LCA

Gustavo Nascimento
Por
Time do Vitória reunido
Time do Vitória reunido - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta terça-feira, 13, que o lateral Fabiano Souza foi submetido a uma cirurgia combinada de reconstrução de LCA (Ligamento Cruzado Anterior), com enxerto e sutura do menisco no joelho direito. A lesão aconteceu durante o treinamento do Leão no dia 18 de setembro.

Ainda de acordo com o clube, a cirurgia foi realizada pelos médicos Marcelo Midlej, Wilson Vasconcelos e Alisson Almeida, que consideraram satisfatório o resultado da operação. Agora, Fabiano Souza seguirá o protocolo de reabilitação do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

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A expectativa é que o jogador só esteja disponível para retornar aos gramados a partir de 2027.

Vitória atualiza situação de outros atletas no DM

Para além de Fabiano Souza, o Vitória conta com uma lista extensa de jogadores do Departamento Médico e em transição física. Ao todo, são sete jogadores fora de ação neste momento por conta de problemas físicos.

  • Nathan Mendes: Rompimento do LCA do joelho esquerdo;
  • Fabiano Souza: Rompimento do LCA do joelho direito;
  • Dudu: Lesão na região lombar da coluna;
  • Edu: Lesão no tendão calcâneo esquerdo;
  • Camutanga: Lesão Lisfranc (pé);
  • Ramon: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita;
  • Baralhas: Lesão muscular na parte anterior da coxa direita.

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Segundo o clube, Baralhas e Ramon foram à campo para trabalhos com a equipe de fisioterapia, enquanto Dudu conseguiu correr no campo após passar por essa etapa.

Camutanga, por sua vez, segue na transição.

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Fabiano Souza vitoria

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