Brasileirão entra na reta final com Flamengo e Palmeiras entre razões e emoções

Nesta reta final do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-americana e Copa do Brasil, os jogos têm sido mais intensos e emocionantes. As novas regras para aumentar o tempo de jogo continuam positivas, apesar dos tumultos e excessivas reclamações dos jogadores durante as partidas.

Flamengo e Palmeiras abrem vantagem na disputa pelo Brasileirão

Flamengo e Palmeiras abriram uma grande vantagem e são os únicos candidatos ao título do Brasileirão. Fluminense e Palmeiras se enfrentam hoje pela Libertadores, no Maracanã. Provavelmente, teremos uma final brasileira, caso o Flamengo elimine o Estudiantes da Argentina.

Tudo sobre Coluna do Tostão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Palmeiras tem jogado bem com a formação tática com três zagueiros e dois alas. Giay e Piquerez marcam e atacam bem. Como a seleção brasileira possui vários ótimos zagueiros e não tem bons laterais, seria uma alternativa jogar com três zagueiros e dois pontas, que marcam e atacam. O time ficaria mais ofensivo.

Corinthians procura uma saída para a crise dentro e fora de campo

O Corinthians, após ser goleado por 4x1 pelo Palmeiras, está um ponto à frente da zona de rebaixamento. O clube, em vez de contratar um bom treinador bombeiro para apagar o incêndio, buscou o holandês Seedorf, ex-jogador, que não tem tido sucesso na carreira de técnico. Segundo o jornalista André Rizek, Seedorf, quando dirigiu o Botafogo, era um treinador bastante rígido, obsessivo, detalhista. Estas características não combinam com a promíscua bagunça do clube.

Flamengo tem elenco forte, mas escolhas no meio-campo dividem opiniões

O Flamengo não terá Jorginho e Arrascaeta, mas o elenco é muito forte. Na vitória sobre o Fluminense, só o árbitro e o VAR não viram a agressão de Pulgar, que deveria ter sido expulso. Ele é um bom jogador, mas discordo de ser sempre escalado. Prefiro a dupla formada por Jorginho e Paquetá, além de Arrascaeta à frente dos dois.

O conceito, habitual no futebol brasileiro, de que toda equipe precisa ter um volante mais recuado e bastante marcador, precisa ser revisto. Grandes equipes e seleções europeias atuam com meio-campistas que marcam, constroem e avançam, alternadamente.

Grêmio e Inter seguem ameaçados, enquanto Renato precisa reagir

Inter e Grêmio empataram por 1x1 e os dois continuam na zona de rebaixamento. Os torcedores pessimistas acham que os dois clubes vão morrer abraçados na segunda divisão. Ainda há tempo de reagirem. Renato Gaúcho, com sua soberba, precisa criar condições novas para o time no lugar de criticar os treinadores anteriores.

Atlético-MG cresce e sonha com vaga na Libertadores

O Atlético-MG evoluiu bastante após a Copa do Mundo e já sonha com uma vaga na Libertadores via Brasileirão. A equipe enfrenta hoje o Montevidéo City nas semifinais da copa Sul-americana. Chegaram ótimos reforços nos últimos meses, especialmente o meio-campista Fred. Os que já estavam melhoraram, principalmente Bernard. A equipe tem jogado de uma maneira organizada, vibrante e com muita velocidade.

Cruzeiro expõe falhas defensivas e preocupa nas jogadas aéreas

O Cruzeiro tem alternado ótimos e maus momentos. Na derrota para o Bragantino por 4x2, a equipe deixou enormes espaços para os velozes atacantes do adversário, especialmente no lado direito defensivo. Os dois primeiros gols do Bragantino após escanteios foram por virtudes do time paulista e deficiências da defesa do Cruzeiro. Hoje, toda grande equipe precisa ser bastante eficiente nas jogadas aéreas defensivas e ofensivas.

Certamente, ainda teremos surpresas nesta reta final dos vários campeonatos. Tudo é incerto.