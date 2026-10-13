BRASILEIRÃO 2026
Bahia terá retorno importante para duelo decisivo contra o Flamengo
Volante cumpriu suspensão contra o Mirassol e volta a ficar à disposição de Rogério Ceni
O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para a partida contra o Flamengo, neste domingo, 18, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Trata-se do volante Nico Acevedo, capitão da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. O uruguaio cumpriu suspensão automática no triunfo sobre o Mirassol, no último domingo, 11, e volta a ficar à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Flamengo.
Acevedo deve retomar vaga entre os titulares
Com isso, a tendência é que Acevedo retome seu lugar entre os titulares, recuperando a vaga ocupada por Caio Alexandre na última rodada da Série A. O volante foi escolhido para substituir o uruguaio na partida contra o Mirassol.
A mudança, porém, ainda não foi confirmada por Rogério Ceni. Durante entrevista coletiva, o treinador despistou sobre quem deverá começar jogando contra o Flamengo, no próximo domingo.
Vamos ter todos à disposição para domingo, vamos trabalhar, temos que ver como vão estar Acevedo e Caio Rogério Ceni - técnico do Bahia
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Ceni vê duelo contra o Flamengo como o mais difícil
O comandante tricolor também projetou o confronto com a equipe carioca e classificou o duelo como o “jogo mais pesado” do Campeonato Brasileiro. Apesar da dificuldade, Ceni destacou que o Bahia tem condições de conquistar o resultado positivo.
“Acho um jogo muito difícil, mas é possível. O jogo mais pesado do campeonato, mas se a gente se dedicar ao máximo, fazer tudo ao seu limite, caprichar mais nas finalizações”, comentou Ceni.
Bahia segue na quinta posição do Brasileirão
O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª posição, com 49 pontos. A equipe foi beneficiada pela derrota do Cruzeiro, concorrente direto na disputa pelas primeiras colocações, para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, nesta segunda-feira, 12. Caso tivesse vencido, o time mineiro teria ultrapassado o Esquadrão na tabela.
O Tricolor também acompanhou o resultado do Athletico-PR, outro concorrente direto na briga pelo G-4. O Furacão, no entanto, venceu a Chapecoense, lanterna da Série A, por 4 a 1.
Mesmo com o triunfo da equipe paranaense, o Bahia segue próximo do grupo dos primeiros colocados. Após vencer o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos.