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BRASILEIRÃO 2026

Estreante do Bahia supera expectativa de Ceni contra o Mirassol

Marco Moreno recebeu elogios do treinador após estreia com a camisa tricolor

Téo Mazzoni
Por
Rogério Ceni elogia estreia de Marco Moreno pelo Bahia
Rogério Ceni elogia estreia de Marco Moreno pelo Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

No triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Mirassol, neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni promoveu a estreia do zagueiro Marco Moreno, três meses após sua contratação. O defensor entrou como titular no lugar de Kanu.

Rogério Ceni elogia estreia de Marco Moreno pelo Bahia

Após a partida, durante entrevista coletiva, o comandante tricolor elogiou a atuação do espanhol e afirmou que seu desempenho foi até melhor do que nos treinamentos.

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Foi bem, teve calma para jogar, teve como característica a construção, fez bons passes [...] Ele foi até melhor no jogo do que nos treinos Rogério Ceni - técnico do Bahia

O treinador, porém, acredita que o atleta rende mais atuando pelo lado direito ou pelo centro da defesa, em razão de sua preferência pelo pé direito. Ceni também ressaltou que, caso a estreia tivesse acontecido contra o Palmeiras, na rodada anterior, a avaliação poderia ter sido diferente, devido à maior dificuldade do confronto.

“Acho que ele é melhor no centro ou na direita, pela preferência da perna. Talvez se tivesse usado ele contra o Palmeiras, a avaliação seria diferente, era um jogo mais complicado, que exigia mais. Mas acho que ele foi bem no jogo, cumpriu bem o papel dele. Ele foi até melhor no jogo do que nos treinos”, garantiu o comandante tricolor.

Na partida, Marco Moreno atuou durante os 90 minutos e registrou oito contribuições defensivas, sendo um desarme, uma interceptação, cinco cortes e um chute bloqueado, além de duas recuperações de bola. O zagueiro também teve 96% de aproveitamento nos passes, segundo dados do Sofascore, plataforma de estatísticas do futebol.

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Bahia assume provisoriamente a quinta posição da Série A

Com boa atuação de Marco Moreno na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Bahia assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª posição da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta colocação.

Além disso, o Bahia ficará de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que também enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira. Um tropeço dos concorrentes pode favorecer o Tricolor na disputa por uma vaga no G-4.

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Esporte Clube Bahia Marco Moreno Rogério Ceni

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