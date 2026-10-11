BRASILEIRÃO 2026
Bahia vence no sufoco após Mirassol perder pênalti no fim
Esquadrão venceu o Mirassol por 1 a 0 na Arena Fonte Nova
Após duas derrotas consecutivas, o Esporte Clube Bahia reencontrou o caminho das vitórias. Neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Esquadrão venceu o Mirassol por 1 a 0, com direito a um pênalti perdido pelo rival nos minutos finais, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª posição da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 da competição.
O Bahia, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta colocação do Brasileirão. Além disso, o Esquadrão também fica de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que enfrenta a Chapecoense no mesmo dia, para continuar próximo do G-4.
Como foi o jogo?
O Bahia chegou a abrir o placar no início da partida, mas teve o gol anulado por impedimento. Aos nove minutos do primeiro tempo, Erick Pulga cruzou para a área, Alejo Véliz desviou de cabeça e Marcos Victor completou para o fundo das redes. O lateral-direito, no entanto, estava em posição irregular, e o sistema de impedimento semiautomático confirmou a infração.
O gol válido, porém, não demorou a sair. Em cobrança de pênalti assinalado pelo árbitro Ramon Abatti Abel após revisão do VAR, Luciano Juba abriu o placar para o Bahia na reta final do primeiro tempo. Com o gol, o lateral-esquerdo chegou às 10 bolas na rede na atual edição da Série A e se isolou na artilharia do Esquadrão na competição.
Já nos acréscimos da partida, o Mirassol teve a oportunidade de empatar após Ramon Abatti Abel marcar um pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Reinaldo isolou a bola e desperdiçou a chance, garantindo a vitória do Bahia.
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Quando é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo no próximo domingo, 18, às 18h30, novamente na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Desta vez, o Esquadrão enfrenta o Flamengo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Bahia x Mirassol
Campeonato Brasileiro — 30ª rodada
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 11 de outubro de 2026
- Horário: 19h30
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Árbitro assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Árbitra assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Escalações de Bahia x Mirassol
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Kike Olivera (Ademir), Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Chico Kim; Gustavo Silva, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.