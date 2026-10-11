Bahia vence no sufoco após Mirassol perder pênalti no fim

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Após duas derrotas consecutivas, o Esporte Clube Bahia reencontrou o caminho das vitórias. Neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Esquadrão venceu o Mirassol por 1 a 0, com direito a um pênalti perdido pelo rival nos minutos finais, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª posição da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 da competição.



O Bahia, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta colocação do Brasileirão. Além disso, o Esquadrão também fica de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que enfrenta a Chapecoense no mesmo dia, para continuar próximo do G-4.



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Como foi o jogo?

O Bahia chegou a abrir o placar no início da partida, mas teve o gol anulado por impedimento. Aos nove minutos do primeiro tempo, Erick Pulga cruzou para a área, Alejo Véliz desviou de cabeça e Marcos Victor completou para o fundo das redes. O lateral-direito, no entanto, estava em posição irregular, e o sistema de impedimento semiautomático confirmou a infração.





O gol válido, porém, não demorou a sair. Em cobrança de pênalti assinalado pelo árbitro Ramon Abatti Abel após revisão do VAR, Luciano Juba abriu o placar para o Bahia na reta final do primeiro tempo. Com o gol, o lateral-esquerdo chegou às 10 bolas na rede na atual edição da Série A e se isolou na artilharia do Esquadrão na competição.



Luciano Juba marcou o gol do triunfo do Bahia sobre o Mirassol - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Já nos acréscimos da partida, o Mirassol teve a oportunidade de empatar após Ramon Abatti Abel marcar um pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Reinaldo isolou a bola e desperdiçou a chance, garantindo a vitória do Bahia.



Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 18, às 18h30, novamente na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Desta vez, o Esquadrão enfrenta o Flamengo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Ficha técnica

Bahia x Mirassol

Campeonato Brasileiro — 30ª rodada

Local : Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data : 11 de outubro de 2026

: 11 de outubro de 2026 Horário : 19h30

: 19h30 Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC)

: Ramon Abatti Abel (SC) Árbitro assistente 1 : Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Árbitra assistente 2 : Brígida Cirilo Ferreira (AL)

: Brígida Cirilo Ferreira (AL) Quarto árbitro : Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

: Leonardo Willers Lorenzatto (MT) VAR : Douglas Schwengber da Silva (RS)

Escalações de Bahia x Mirassol