Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Marco Moreno ganha chance e fará estreia pelo Bahia contra o Mirassol

Contratado há três meses, zagueiro espanhol será titular contra o Mirassol, neste domingo, 11

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Após três meses de sua contratação, Marco Moreno ganha a primeira oportunidade como titular do Bahia diante do Mirassol, pela Série A
Após três meses de sua contratação, Marco Moreno ganha a primeira oportunidade como titular do Bahia diante do Mirassol, pela Série A - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após três meses de sua contratação, o zagueiro Marco Moreno fará sua estreia pelo Esporte Clube Bahia neste domingo, 11, às 19h30, contra o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O defensor espanhol foi escalado como titular do Bahia no lugar de Kanu, que começará a partida no banco de reservas.

Rogério Ceni já indicava estreia de Marco Moreno pelo Bahia

Na última quinta-feira, 8, após a derrota para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni já havia dado indícios de que o zagueiro poderia estrear pelo Bahia diante do Mirassol.

Na ocasião, o comandante tricolor afirmou que “Marco teria sua oportunidade em breve”. A possibilidade de estreia ganhou força após o treinador revelar que faria mais mudanças na equipe para o confronto com o Mirassol, em razão da proximidade entre as partidas.

Além disso, a estreia de Marco Moreno também já havia sido projetada por Ceni antes da Data Fifa, quando o técnico indicou que o zagueiro poderia receber uma oportunidade justamente durante essa sequência de jogos.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRASILEIRÃO 2026

Rival do Bahia, jogador do Mirassol surpreende ao elogiar Rogério Ceni
Rival do Bahia, jogador do Mirassol surpreende ao elogiar Rogério Ceni imagem

BRASILEIRÃO 2026

Ex-Vitória, capitão do Mirassol vira desfalque contra o Bahia
Ex-Vitória, capitão do Mirassol vira desfalque contra o Bahia imagem

CAMPEONATO BAIANO FEMININO

Bahia dá show, goleia Jacuipense e avança no Baianão Feminino
Bahia dá show, goleia Jacuipense e avança no Baianão Feminino imagem

Mudança na lateral direita

O técnico Rogério Ceni promoveu mais uma alteração para a partida contra o Mirassol: Marcos Victor assumiu a lateral direita no lugar de Román Gómez, que havia sido titular contra o Palmeiras.

Quem assumiu a vaga de Acevedo?

Para substituir Acevedo, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o comandante tricolor optou pela escalação de Caio Alexandre como titular no duelo diante do Mirassol.

Confira a escalação do Bahia para enfrentar o Mirassol:

  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Escalação do Bahia para enfrentar o Mirassol
Escalação do Bahia para enfrentar o Mirassol - Foto: Divulgação/EC Bahia

Qual é a situação do Bahia na tabela da Série A?

O Bahia ocupa atualmente a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. O Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, que ocupa a quarta colocação, dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Marco Moreno

Relacionadas

Mais lidas