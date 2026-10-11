BRASILEIRÃO 2026
Marco Moreno ganha chance e fará estreia pelo Bahia contra o Mirassol
Contratado há três meses, zagueiro espanhol será titular contra o Mirassol, neste domingo, 11
Após três meses de sua contratação, o zagueiro Marco Moreno fará sua estreia pelo Esporte Clube Bahia neste domingo, 11, às 19h30, contra o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
O defensor espanhol foi escalado como titular do Bahia no lugar de Kanu, que começará a partida no banco de reservas.
Rogério Ceni já indicava estreia de Marco Moreno pelo Bahia
Na última quinta-feira, 8, após a derrota para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni já havia dado indícios de que o zagueiro poderia estrear pelo Bahia diante do Mirassol.
Na ocasião, o comandante tricolor afirmou que “Marco teria sua oportunidade em breve”. A possibilidade de estreia ganhou força após o treinador revelar que faria mais mudanças na equipe para o confronto com o Mirassol, em razão da proximidade entre as partidas.
Além disso, a estreia de Marco Moreno também já havia sido projetada por Ceni antes da Data Fifa, quando o técnico indicou que o zagueiro poderia receber uma oportunidade justamente durante essa sequência de jogos.
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Mudança na lateral direita
O técnico Rogério Ceni promoveu mais uma alteração para a partida contra o Mirassol: Marcos Victor assumiu a lateral direita no lugar de Román Gómez, que havia sido titular contra o Palmeiras.
Quem assumiu a vaga de Acevedo?
Para substituir Acevedo, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o comandante tricolor optou pela escalação de Caio Alexandre como titular no duelo diante do Mirassol.
Confira a escalação do Bahia para enfrentar o Mirassol:
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Qual é a situação do Bahia na tabela da Série A?
O Bahia ocupa atualmente a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. O Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, que ocupa a quarta colocação, dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.