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SÉRIE B

Ex-Bahia pode devolver clube tradicional à Série A depois de 41 anos

Vila Nova lidera a Série B e se aproxima do acesso à elite do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Vila Nova lidera a Série B e se aproxima do acesso
Vila Nova lidera a Série B e se aproxima do acesso - Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova F.C.

O técnico Guto Ferreira, ex-treinador do Bahia, está muito próximo de conquistar mais um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 11, o Vila Nova venceu o Náutico por 2 a 0, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), chegou aos 61 pontos e assumiu a liderança isolada da Série B.

Faltando cinco rodadas para o fim da segunda divisão do Brasileirão, o Vila Nova, comandado por Guto Ferreira, está quatro pontos à frente do terceiro colocado. Na atual edição do campeonato, apenas o primeiro e o segundo colocados garantem acesso direto à elite do futebol brasileiro. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão uma repescagem em jogos de ida e volta.

Confira a classificação da Série B, do primeiro ao sexto colocado:

  • 1º lugar — Vila Nova: 61 pontos
  • 2º lugar — Juventude: 60 pontos
  • 3º lugar — Novorizontino: 57 pontos
  • 4º lugar — Fortaleza: 56 pontos
  • 5º lugar — Criciúma: 53 pontos
  • 6º lugar — Atlético-GO: 53 pontos

Dessa forma, Guto Ferreira, conhecido como “Rei do Acesso”, está perto de fazer história ao comandar o Vila Nova de volta à Série A do Brasileirão após 41 anos. A última participação do clube na elite do futebol brasileiro ocorreu em 1985.

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Na reta final da Série B, o Vila Nova, comandado por Guto Ferreira, terá um confronto direto contra o Novorizontino, do técnico Enderson Moreira, também ex-treinador do Bahia, na próxima rodada, a 34ª. Além disso, enfrentará São Bernardo, Juventude, Criciúma e Fortaleza na disputa pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, o “Gordiola”, como foi carinhosamente apelidado pela torcida tricolor durante suas passagens pelo clube, soma seis acessos, cinco deles da Série B para a Série A, por Ponte Preta, Bahia, Internacional, Sport e, mais recentemente, Remo. Na temporada passada, o treinador levou a equipe paraense de volta à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos.

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Como foi a trajetória de Guto Ferreira no Bahia?

No Bahia, Guto Ferreira teve três passagens pelo clube. A primeira, entre 2016 e 2017, ficou marcada pelo acesso à Série A e a conquista da Copa do Nordeste. A segunda aconteceu em 2018 e terminou com a conquista do Campeonato Baiano.

Em 2021, o treinador retornou ao clube na tentativa de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu impedir a queda da equipe para a segunda divisão.

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guto ferreira

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