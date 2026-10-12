Ronaldo revela o que fez para Reinaldo perder pênalti contra o Bahia

O triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Mirassol, neste domingo, 11, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), só foi confirmado no último lance da partida, após o lateral-esquerdo Reinaldo desperdiçar a cobrança de pênalti que poderia ter garantido ao menos o empate para a equipe paulista.



Ronaldo explica estratégia para induzir Reinaldo ao erro

Após o jogo, o goleiro Ronaldo explicou como tentou “desestabilizar” o batedor, induzindo o adversário a cobrar a penalidade no lado de sua preferência. Embora não tenha sido o responsável direto pelo pênalti perdido, o arqueiro tricolor conseguiu evitar que Reinaldo convertesse a cobrança.

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Diante da circunstância do jogo, por se tratar do último lance, a gente, como goleiro, pensa que ele vai bater no lado de confiança dele, até pelo alto aproveitamento que tem. Então, acho que foi isso: tentei direcionar ao máximo e não tomar a decisão por ele, não sair antes, para que ele mudasse a batida a tempo Ronaldo - Goleiro do Bahia

Ronaldo explicou que, durante a preparação para as partidas, os goleiros recebem um estudo sobre os possíveis cobradores de pênaltis. Para o duelo contra o Mirassol, Reinaldo aparecia como um dos principais nomes, com alto índice de aproveitamento nas cobranças, mas também tinha um lado de preferência: o direito — justamente a direção para a qual o goleiro do Bahia tentou induzi-lo a bater e acabar desperdiçando.



“Eu tentei direcionar ao máximo para o lado de confiança dele. A gente recebe um estudo de todos os possíveis batedores, e o Reinaldo é disparado o que tem o melhor aproveitamento, não só no Mirassol, mas acho que no Brasil todo. É o cara que pouco perde pênalti. Se eu não me engano, foi o segundo pênalti que ele perdeu na carreira. São sete anos sem perder. Então, é um cara que perde muito pouco pênalti, e a gente sabia que o lado de confiança dele era o direito”, comentou o goleiro do Bahia.



Além disso, Ronaldo destacou que também contou com a sorte para sair de campo com o resultado positivo: “Mas eu digo que a sorte acompanha os competentes, quem trabalha em cima disso. Acho que hoje a sorte veio para o nosso lado por muito mérito”.





Bahia assume provisoriamente a quinta posição da Série A

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Bahia assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª posição da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro.



O Esquadrão, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta colocação.



Além disso, o Bahia ficará de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que também enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira. Um tropeço dos concorrentes pode favorecer o Tricolor na disputa por uma vaga no G-4.