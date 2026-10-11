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HOME > esportes > E.C.BAHIA

“A GENTE VAI VENCER"

Erick Pulga manda recado ao Flamengo e crava triunfo do Bahia

Após o triunfo sobre o Mirassol, atacante projeta o duelo contra o líder da Série A

Téo Mazzoni
Por
Erick Pulga projeta vitória do Bahia sobre o Flamengo
Erick Pulga projeta vitória do Bahia sobre o Flamengo - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia venceu o Mirassol neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, para Erick Pulga, a chave já virou, e o atacante projeta o próximo compromisso da equipe na competição.

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni recebe o Flamengo, líder da Série A, no próximo domingo, 18, em duelo válido pela 31ª rodada do torneio. Para Pulga, embora o clube carioca tenha uma das melhores equipes do Brasil e viva grande fase, o Bahia sairá vencedor do confronto.

A gente vai vencer no domingo (o Flamengo) Erick Pulga - atacante do Bahia


De acordo com o atacante, porém, o Bahia precisará redobrar os esforços para superar o Flamengo. Pulga explicou que o desempenho apresentado neste domingo, contra o Mirassol, não será suficiente para vencer o líder do Brasileirão.

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“Agora é o Flamengo, né? A gente tem que correr, que correu hoje (contra o Mirassol), a gente tem que correr redobrado, porque é um adversário muito difícil, é uma das maiores equipes do Brasil, mas a gente não vai deixar de lutar, jogar, e a gente vai vencer no domingo”, afirmou Pulga.

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Bahia se aproxima do G-4 e depende de tropeços dos rivais

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Bahia assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª colocação da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 da competição.

O Esquadrão, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta posição do Brasileirão.

Além disso, o Bahia também ficará de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que enfrenta a Chapecoense no mesmo dia. Um tropeço dos concorrentes pode favorecer o Tricolor na disputa por uma vaga no G-4.

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Brasileirão 2026 Erick Pulga Esporte Clube Bahia

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