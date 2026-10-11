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HISTÓRICO

Bahia: Juba supera Ávine e vira o defensor com mais gols no século

Autor do gol da vitória sobre o Mirassol, lateral-esquerdo chega a 22 gols pelo Bahia

Téo Mazzoni
Por
Luciano Juba faz história no Bahia e alcança marca expressiva
Luciano Juba faz história no Bahia e alcança marca expressiva - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Luciano Juba carimbou de vez seu nome na história do Esporte Clube Bahia. Neste domingo, 11, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo isolou-se como o defensor com mais gols pelo clube no século.

Luciano Juba supera Ávine e bate recorde histórico no Bahia

Após marcar de pênalti, Juba chegou aos 22 gols pelo Bahia e ultrapassou Ávine, que, com 21 bolas na rede, detinha a marca havia mais de uma década. O camisa 46 alcançou o feito histórico em 172 jogos pelo Tricolor de Aço.

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Juba entra no top 5 dos artilheiros do Brasileirão

Além de assumir o topo do ranking, o gol também consolidou Luciano Juba como artilheiro isolado do Bahia na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com o tento marcado, o lateral-esquerdo chegou a 10 gols na Série A e entrou no grupo dos cinco maiores goleadores da competição, empatado com Calleri, do São Paulo, e Carlos Vinícius, do Grêmio.

No Campeonato Brasileiro, Luciano Juba só tem menos gols que Kevin Viveros, do Athletico, Pedro, do Flamengo, e Gabigol, do Santos.

Luciano Juba também lidera artilharia do Bahia em 2026

Considerando todas as competições da temporada, Juba chegou ao 11º gol em 2026 e também se isolou na artilharia do Bahia no ano. Erick, com nove gols, e Willian José, com oito, completam o top 3 dos maiores goleadores do Esquadrão.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Luciano Juba

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