Após o triunfo, Ceni reclama da postura do Bahia: “Foi uma merd*”

Após a vitória sobre o Mirassol, neste domingo, 11, o técnico Rogério Ceni se mostrou insatisfeito com a postura do Esporte Clube Bahia em determinado momento da partida, apesar do triunfo tricolor — que contou com o pênalti perdido por Reinaldo nos minutos finais.



Para Ceni, a atitude da equipe no início do segundo tempo poderia ter custado caro. De acordo com o treinador, aquele foi o pior momento do Bahia na partida. O comandante também demonstrou preocupação pelo fato de essa postura apática não ser inédita.

Foi uma merd* Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Não sei o que dizer, era o mesmo time, mas baixamos a concentração, já aconteceu em outros jogos. Foi o pior momento do nosso jogo", afirmou o treinador.



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Rogério Ceni critica dificuldade do Bahia para marcar gols

Além disso, Rogério Ceni comentou a dificuldade do Bahia em “matar” os jogos, desperdiçando diversas chances de gol que poderiam ter feito falta caso o Mirassol tivesse convertido a penalidade no último lance da partida.



Segundo o treinador, porém, as oportunidades desperdiçadas na segunda etapa não são resultado de “excesso de preciosismo”, mas, sim, de uma dificuldade da equipe para balançar as redes.



“Não acho que seja preciosismo. A gente tem dificuldade em fazer gols. A bola do Alejo, ele tinha que chutar, ele estava cansado, fica mais difícil escolher a melhor execução. Não acho que seja preciosismo, já admitimos em outras entrevistas essa dificuldade em fazer os gols. São ajustes, tomadas de decisões que precisam ser ajustadas. São jogadores que não têm como principal a finalização”, garantiu o técnico Rogério Ceni.





Bahia se prepara para enfrentar o Flamengo

Ceni agora vai preparar o Bahia para o próximo compromisso, contra o Flamengo. O Tricolor entra em campo às 18h30 do próximo domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Qual é a posição do Bahia após o triunfo sobre o Mirassol?

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Bahia assumiu, ainda que momentaneamente, a 5ª colocação da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 da competição.



O Esquadrão, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta posição do Brasileirão.

Além disso, o Bahia também ficará de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que enfrenta a Chapecoense no mesmo dia. Um tropeço dos concorrentes pode favorecer o Tricolor na disputa por uma vaga no G-4.