Titular do Bahia após 5 meses, Caio Alexandre se declara a Ceni

No triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Caio Alexandre voltou a ser titular do Esporte Clube Bahia após quase cinco meses. O jogador foi escolhido para substituir Nico Acevedo, que cumpriu suspensão automática.



Após o apito final, o camisa 5 do Tricolor comentou a disputa com o uruguaio por uma vaga na equipe titular e falou sobre sua relação com o técnico Rogério Ceni.

Durante a zona mista, Caio Alexandre elogiou o treinador tricolor, destacando a evolução que teve sob seu comando e ressaltando a boa relação entre os dois.

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Sei que ele (Ceni) é um cara que gosta muito de mim e fala isso nos coletivos. Eu também gosto muito dele, porque ele me dá liberdade. Cresci muito no futebol desde que cheguei aqui ao Bahia. Foram dois anos maravilhosos: 2024 e 2025 Caio Alexandre - volante do Bahia

Caio Alexandre destaca relação com Rogério Ceni - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

“Em 2026, não joguei tanto. Tive algumas oportunidades neste ano, mas me lesionei. Agora, tenho trabalhado muito forte para que, quando a oportunidade aparecer novamente, eu esteja pronto para brigar”, afirmou o volante.

Disputa com Acevedo

Em relação à disputa por posição com Acevedo, Caio Alexandre destacou as diferenças entre os estilos de jogo dos dois. Segundo ele, o uruguaio tem um perfil mais “aguerrido”, enquanto sua função é voltada à organização da partida. Para o volante, no entanto, quem ganha com essa competitividade é o Bahia.



“Eu acho que a gente (ele e Acevedo) tem uma relação muito sadia, muito leal dentro do campo, e quem ganha com isso é o Bahia. Nós somos jogadores de características completamente diferentes. O Nico é um cara muito aguerrido, muito guerreiro, muito competitivo, com uma marcação muito forte. Eu sou um cara que organiza o jogo, mais técnico e habilidoso dentro da função. Como eu falei, quem ganha é o Bahia”, garantiu o jogador.

Quando joguei, pude fazer bem o meu trabalho. Depois que me machuquei, o Nico aproveitou a oportunidade e vem fazendo um grande trabalho também Caio Alexandre - titular neste domingo, 11

“Com esse nível de competitividade, independentemente de jogar um, o outro ou os dois, tenho certeza de que o Bahia vai estar bem representado”, finalizou o camisa 5 tricolor.

Qual é a posição do Bahia após o triunfo sobre o Mirassol?

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Bahia assumiu, ainda que momentaneamente, a quinta 5ª posição da Série A, com 49 pontos, e voltou a se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro.



O Esquadrão, porém, precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, 12, para permanecer na quinta posição.



Além disso, o Bahia ficará de olho no resultado do Athletico, atual quarto colocado, que enfrenta a Chapecoense também nesta segunda-feira. Um tropeço dos concorrentes pode favorecer o Tricolor na disputa por uma vaga no G-4.