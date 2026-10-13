Bahia vê chances de Libertadores aumentarem após tropeço do Cruzeiro

O Esporte Clube Bahia voltou a crescer nas projeções para disputar a Copa Libertadores da América de 2027. Após vencer o Mirassol no último domingo, 11, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão se aproximou dos 50% de probabilidade de classificação para a competição continental.



De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia atingiu cerca de 48,1% de chances de classificação para a Libertadoresapós o encerramento da rodada da Série A.

O crescimento representa um aumento de aproximadamente 15,6 pontos percentuais em relação à rodada anterior. Após a derrota para o Palmeiras, o Tricolor acumulava cerca de 32,5% de probabilidade de conquistar uma vaga na competição continental.



Apesar da evolução, o Bahia ainda apareca na 6ª posição entre as equipes com maiores chances de classificação, atrás de Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense e Cruzeiro.

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Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

Flamengo — 100%

Palmeiras — 100%

Athletico-PR — 90,8%

Fluminense — 80,4%

Cruzeiro — 48,3%

Bahia — 48,1%





Qual é a posição do Bahia na tabela após o fim da rodada?

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª posição, com 49 pontos. O resultado foi favorecido pela derrota do Cruzeiro, adversário direto na disputa pelas primeiras colocações, para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, nesta segunda-feira, 12. Caso tivesse vencido, a equipe mineira teria ultrapassado o Esquadrão na tabela.



O Tricolor também acompanhou o resultado do Athletico-PR, outro concorrente direto na briga pelo G-4. O Furacão, porém, venceu a Chapecoense, lanterna da Série A, por 4 a 1.



Mesmo com a vitória paranaense, o Bahia segue próximo do grupo dos primeiros colocados. Após superar o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, atual quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos.