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BRASILEIRÃO 2026

Bahia vê chances de Libertadores aumentarem após tropeço do Cruzeiro

Triunfo na 30ª rodada do Brasileirão impulsiona as projeções do Bahia

Téo Mazzoni
Por
Bahia aumentou suas chances de disputar a Copa Libertadores de 2027 após vencer o Mirassol pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia aumentou suas chances de disputar a Copa Libertadores de 2027 após vencer o Mirassol pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia voltou a crescer nas projeções para disputar a Copa Libertadores da América de 2027. Após vencer o Mirassol no último domingo, 11, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão se aproximou dos 50% de probabilidade de classificação para a competição continental.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia atingiu cerca de 48,1% de chances de classificação para a Libertadoresapós o encerramento da rodada da Série A.

O crescimento representa um aumento de aproximadamente 15,6 pontos percentuais em relação à rodada anterior. Após a derrota para o Palmeiras, o Tricolor acumulava cerca de 32,5% de probabilidade de conquistar uma vaga na competição continental.

Apesar da evolução, o Bahia ainda apareca na 6ª posição entre as equipes com maiores chances de classificação, atrás de Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense e Cruzeiro.

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Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

  • Flamengo — 100%
  • Palmeiras — 100%
  • Athletico-PR — 90,8%
  • Fluminense — 80,4%
  • Cruzeiro — 48,3%
  • Bahia — 48,1%

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Qual é a posição do Bahia na tabela após o fim da rodada?

O Bahia encerrou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª posição, com 49 pontos. O resultado foi favorecido pela derrota do Cruzeiro, adversário direto na disputa pelas primeiras colocações, para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, nesta segunda-feira, 12. Caso tivesse vencido, a equipe mineira teria ultrapassado o Esquadrão na tabela.

O Tricolor também acompanhou o resultado do Athletico-PR, outro concorrente direto na briga pelo G-4. O Furacão, porém, venceu a Chapecoense, lanterna da Série A, por 4 a 1.

Mesmo com a vitória paranaense, o Bahia segue próximo do grupo dos primeiros colocados. Após superar o Mirassol, o Esquadrão permaneceu a apenas dois pontos do Fluminense, atual quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos.

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