Brasil abre vantagem, mas cede empate à Argentina em casa

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A seleção brasileira feminina se despediu da Data Fifa com um empate movimentado contra a Argentina. Na noite desta terça-feira, 13, na Arena Pernambuco, o Brasil começou melhor, abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas viu as argentinas reagirem e deixarem tudo igual, por 2 a 2.

Depois de vencer o primeiro amistoso contra a mesma rival, a equipe comandada por Arthur Elias voltou a ter bom início, criou chances e parecia controlar o clássico. A Argentina, no entanto, conseguiu diminuir antes do intervalo e buscou o empate no começo da etapa final.

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Mesmo com uma jogadora a mais nos minutos finais, após expulsão de Domínguez, o Brasil não conseguiu transformar a pressão em vitória e terminou os confrontos com as hermanas com um resultado positivo e um empate.

Brasil começa forte e abre dois gols

A seleção brasileira entrou em campo em ritmo alto e passou a ocupar o campo de ataque desde os primeiros minutos. A pressão deu resultado aos 12 minutos, quando Raíssa Bahia fez o cruzamento pela esquerda e Bia Zaneratto apareceu entre as zagueiras para cabecear firme, no canto, e abrir o placar.

O Brasil quase ampliou pouco depois. Gio Garbelini fez boa jogada e serviu Jhonson, que teve chance clara, mas não conseguiu aproveitar.

Aos 27 minutos, saiu o segundo gol. Após bola longa, a defesa argentina se atrapalhou, e Priscila ficou com a sobra. A atacante cortou duas marcadoras e parou na goleira, mas Gio Garbelini apareceu no rebote e mandou para as redes.

Argentina reage

A vantagem brasileira, que parecia confortável, começou a diminuir aos 34 minutos. Holzheier recebeu pelo meio e encontrou Ippólito na entrada da área. A camisa 20 serviu Falgán, que bateu rasteiro na saída de Thaís Lima e recolocou a Argentina no jogo.

O segundo tempo começou mais travado, com o Brasil menos dominante do que na primeira etapa. A Argentina aproveitou o momento e chegou ao empate aos nove minutos.

Isabela derrubou Holzheier dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Bonsegundo bateu forte, no alto, sem chance para Thaís Lima, e empatou o clássico.

Brasil pressiona com uma a mais, mas não vence

Arthur Elias tentou mudar o jogo com alterações, incluindo uma troca quádrupla. O Brasil ganhou novo fôlego, especialmente depois da expulsão de Domínguez, que recebeu cartão vermelho após puxar o cabelo de Kerolin.

Com vantagem numérica, a seleção brasileira voltou a pressionar. Geyse teve boas oportunidades, e em uma delas, parou em Esponda, enquanto em outra, passou pela marcação dentro da área, mas finalizou fraco.

Apesar da pressão final, o Brasil não conseguiu marcar o terceiro gol e encerrou a Data Fifa com empate diante da Argentina.

Próximos compromissos

A seleção brasileira volta a campo em novembro, quando terá dois amistosos contra o Japão. A Argentina, por enquanto, não tem novos jogos agendados.