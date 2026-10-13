Emerson Ferretti comenta expansão da Corrida do Bahêa e valoriza evento

Presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti marcou presença na cerimônia que anunciou a parceria entre a Corrida do Bahêa e a Band Bahia, realizada nesta terça-feira, 13, na Bahia Marina, em Salvador. Durante o evento, o dirigente tricolor falou sobre a importância da corrida na relação entre o clube e a torcida.



“O Bahia pode ser muito grande, muito forte em outras áreas, ocupar outros espaços e se relacionar com a torcida de outras formas. A Corrida do Bahêa é o maior exemplo disso”, iniciou Ferretti.



A quinta edição da Corrida do Bahêa será realizada no dia 1º de novembro, e a expectativa é que 12 mil torcedores do clube participem do evento.

Expansão da Corrida para outros estados

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Ao portal A TARDE, Emerson Ferretti falou sobre a possibilidade de expandir a Corrida do Bahêa para outros estados, visto que o evento já extrapolou a capital baiana e foi realizado em outras duas cidades do interior: Feira de Santana e Senhor do Bonfim.



“A ideia é que a gente continue com esse projeto de levar a corrida para outras cidades da Bahia, mas também extrapolar esses limites da nossa fronteira aqui do estado, poder proporcionar aos tricolores que moram em outros lugares também se relacionar com o Bahia nessa grande festa que é a corrida”, disse ele.

Ainda segundo Ferretti, expandir as fronteiras da Corrida do Bahêa também significa expandir a marca do clube.



“A ideia é justamente fazer com que (a corrida) seja uma referência, primeiro na Bahia, depois no Nordeste e depois no Brasil. A gente precisa fazer o Bahia e a Bahia referência no Brasil, que eles olhem para cá e respeitem o que se faz aqui, porque aqui a gente também sabe fazer esportes, sabe ser bons em muitas coisas”.



O dirigente também destacou a importância econômica para Salvador: “É certo que hoje já têm muitas pessoas de fora de Salvador, do interior do estado, inclusive de outros estados, que já vêm para a corrida do Bahia, e isso mostra que o evento se torna importante economicamente para a cidade, inclusive.

Bahia como motor esportivo no estado

Para além da Corrida do Bahêa, o presidente do Esquadrão também falou que um dos objetivos do clube ao fomentar diferentes modalidades é mobilizar não só a população, mas também fazer com que as gestões públicas voltem o olhar para o setor esportivo.



“Esse movimento que a gente está fazendo de criar novas modalidades esportivas dentro do clube vai fazer um bem muito grande para a Bahia esportivamente, porque vai fomentar outras modalidades, vai motivar outros clubes a também criarem suas equipes de outras modalidades e vai estar dando oportunidade para talentos baianos de outras modalidades que hoje não conseguem se desenvolver aqui no estado”, explicou Ferretti.



“Com o Bahia puxando essa fila e tendo o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da iniciativa privada patrocinando esses movimentos dos novos esportes do clube, a gente consegue trazer para cá eventos grandes, competições nacionais.