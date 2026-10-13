Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Emerson Ferretti comenta expansão da Corrida do Bahêa e valoriza evento

Presidente tricolor marcou presença no anúncio da parceria entre o evento e a Band Bahia

Téo Mazzoni e Gustavo Nascimento
Por Téo Mazzoni e Gustavo Nascimento
Emerson Ferretti, presidente do Bahia em evento
Emerson Ferretti, presidente do Bahia em evento - Foto: Téo Mazzoni | Ag. A TARDE

Presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti marcou presença na cerimônia que anunciou a parceria entre a Corrida do Bahêa e a Band Bahia, realizada nesta terça-feira, 13, na Bahia Marina, em Salvador. Durante o evento, o dirigente tricolor falou sobre a importância da corrida na relação entre o clube e a torcida.

“O Bahia pode ser muito grande, muito forte em outras áreas, ocupar outros espaços e se relacionar com a torcida de outras formas. A Corrida do Bahêa é o maior exemplo disso”, iniciou Ferretti.

A quinta edição da Corrida do Bahêa será realizada no dia 1º de novembro, e a expectativa é que 12 mil torcedores do clube participem do evento.

Expansão da Corrida para outros estados

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, Emerson Ferretti falou sobre a possibilidade de expandir a Corrida do Bahêa para outros estados, visto que o evento já extrapolou a capital baiana e foi realizado em outras duas cidades do interior: Feira de Santana e Senhor do Bonfim.

“A ideia é que a gente continue com esse projeto de levar a corrida para outras cidades da Bahia, mas também extrapolar esses limites da nossa fronteira aqui do estado, poder proporcionar aos tricolores que moram em outros lugares também se relacionar com o Bahia nessa grande festa que é a corrida”, disse ele.

Leia Também:

ESPORTES

Do interior à Seleção Brasileira: conheça a história de Raíssa Bahia
Do interior à Seleção Brasileira: conheça a história de Raíssa Bahia imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória atualiza lesões e confirma conclusão de cirurgia de defensor
Vitória atualiza lesões e confirma conclusão de cirurgia de defensor imagem

ESPORTES

Ex-Flamengo, Filipe Luís bate recorde histórico no comando do Monaco
Ex-Flamengo, Filipe Luís bate recorde histórico no comando do Monaco imagem

Ainda segundo Ferretti, expandir as fronteiras da Corrida do Bahêa também significa expandir a marca do clube.

“A ideia é justamente fazer com que (a corrida) seja uma referência, primeiro na Bahia, depois no Nordeste e depois no Brasil. A gente precisa fazer o Bahia e a Bahia referência no Brasil, que eles olhem para cá e respeitem o que se faz aqui, porque aqui a gente também sabe fazer esportes, sabe ser bons em muitas coisas”.

O dirigente também destacou a importância econômica para Salvador: “É certo que hoje já têm muitas pessoas de fora de Salvador, do interior do estado, inclusive de outros estados, que já vêm para a corrida do Bahia, e isso mostra que o evento se torna importante economicamente para a cidade, inclusive.

Bahia como motor esportivo no estado

Para além da Corrida do Bahêa, o presidente do Esquadrão também falou que um dos objetivos do clube ao fomentar diferentes modalidades é mobilizar não só a população, mas também fazer com que as gestões públicas voltem o olhar para o setor esportivo.

“Esse movimento que a gente está fazendo de criar novas modalidades esportivas dentro do clube vai fazer um bem muito grande para a Bahia esportivamente, porque vai fomentar outras modalidades, vai motivar outros clubes a também criarem suas equipes de outras modalidades e vai estar dando oportunidade para talentos baianos de outras modalidades que hoje não conseguem se desenvolver aqui no estado”, explicou Ferretti.

“Com o Bahia puxando essa fila e tendo o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da iniciativa privada patrocinando esses movimentos dos novos esportes do clube, a gente consegue trazer para cá eventos grandes, competições nacionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Band Corrida do Bahêa Emerson Ferretti Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas