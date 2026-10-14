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ELEIÇÕES DO BAHIA

Presidente do Bahia confirma candidatura à reeleição na Associação

Atual presidente disputará o pleito para o triênio 2027/2029, marcado para 5 de dezembro

Téo Mazzoni
Por
Atual presidente da Associação disputará o pleito de dezembro, que também definirá os novos integrantes do Conselho Deliberativo do Bahia.
Atual presidente da Associação disputará o pleito de dezembro, que também definirá os novos integrantes do Conselho Deliberativo do Bahia. - Foto: ASCOM / EC Bahia - Associação

O presidente Emerson Ferretti confirmou sua candidatura à reeleição para o próximo triênio do Esporte Clube Bahia — Associação nesta terça-feira, 13, ao portal A TARDE, durante o evento de lançamento da parceria entre a Corrida do Bahêa e a Band Bahia, no The Latvian, na Bahia Marina.

À reportagem, Ferretti confirmou que disputará o pleito, marcado para o dia 5 de dezembro, quando também serão escolhidos os representantes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo para o triênio 2027/2029.

Eu sou candidato à reeleição para manter esse trabalho que foi iniciado. Eu acho que precisa de mais tempo para a gente consolidar um pouco mais isso e dar um direcionamento para esse novo Bahia Emerson Ferretti - presidente do Bahia — Associação
Emerson Ferretti confirmou ao portal A TARDE que buscará um novo mandato
Emerson Ferretti confirmou ao portal A TARDE que buscará um novo mandato - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Ferretti destaca importância da participação dos associados

Além de confirmar a candidatura, Ferretti ressaltou a importância da participação dos associados no processo democrático do clube. Segundo ele, o Bahia — Associação desempenha um papel fundamental na preservação da história e dos símbolos do clube, além de exercer uma função institucional importante no dia a dia do Esporte Clube Bahia SAF, gerido pelo Grupo City.

“É importante que o associado do Bahia, da Associação, participe desse processo democrático, desse processo político do Bahia. É importantíssimo. [...] A Associação do Bahia cuida e guarda toda a história do clube, os símbolos do clube, e tem um papel institucional importante dentro do dia a dia da SAF, mas também tem o papel de desenvolver outras modalidades, né? Então, é importante que o associado participe desse processo político e democrático do clube, né?”, finalizou o atual presidente.

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Vice pode disputar eleição em outra chapa

Embora tenha confirmado a candidatura à reeleição, Ferretti ainda não anunciou a composição de sua chapa. A disputa deverá ter mudanças em relação à atual gestão, com a saída do vice-presidente Paulo Tavares, que pode, inclusive, concorrer em uma chapa distinta, conforme soube o portal A TARDE.

Comissão eleitoral e escolha de conselheiros

A comissão eleitoral será presidida por Jayme Barreiros Neto e terá como membros os conselheiros André Isensee de Souza, Carlos Augusto Santos Medrado, Rafael Barretto e Victor Araújo Mesquita Xavier.

Além da escolha da nova Diretoria Executiva, os sócios do Bahia elegerão 100 novos conselheiros para compor o Conselho Deliberativo. No momento, conforme apuração, a Associação conta com pouco mais de 3.400 sócios aptos a votar.

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Bahia — Associação Emerson Ferretti Esporte Clube Bahia

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