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CAMISA DO SÓCIO ESQUADRÃO 2027

Bahia abre concurso para torcedores criarem camisa de 2027

Concurso do Bahia terá tema inspirado na Fonte Nova

Redação
Por Redação
Veja como participar do concurso da camisa do Bahia
Veja como participar do concurso da camisa do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia abriu inscrições para mais uma edição do concurso que permite aos torcedores participar da criação de uma camisa oficial do clube. A iniciativa, realizada anualmente desde 2018, está de volta com o objetivo de definir o uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão para a temporada de 2027.

Com o nome “Camisa do Sócio Esquadrão 2027”, o concurso deste ano traz o tema “Fonte de Memórias”, uma homenagem à histórica Fonte Nova, estádio que recebe os jogos do Tricolor e guarda momentos marcantes da trajetória da equipe.

Os interessados poderão enviar seus projetos entre os dias 13 e 21 de outubro de 2026. A participação é aberta ao público, mas os desenhos precisam seguir o modelo oficial disponibilizado pelo Bahia, com a utilização obrigatória do escudo do clube e da marca Sócio Esquadrão.

Após a criação da arte, os participantes deverão encaminhar o material para o endereço eletrônico [email protected], nos formatos PDF ou JPEG, respeitando o limite de 5 MB por arquivo. A mensagem também deve conter nome completo, CPF, RG e telefone do candidato. Cada participante poderá inscrever apenas um modelo de camisa.

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JÚRI INTERNO E VOTAÇÃO POPULAR

Encerrado o período de inscrições, os projetos recebidos serão avaliados por um júri interno do Bahia, responsável por selecionar até cinco modelos finalistas.

Na etapa seguinte, as camisas escolhidas serão submetidas à votação popular. O público terá a oportunidade de decidir qual criação será transformada no uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão em 2027.

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Regulamento do Concurso Camisa do Sócio Esquadrão 2027:

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