Bahia abre concurso para torcedores criarem camisa de 2027

O Esporte Clube Bahia abriu inscrições para mais uma edição do concurso que permite aos torcedores participar da criação de uma camisa oficial do clube. A iniciativa, realizada anualmente desde 2018, está de volta com o objetivo de definir o uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão para a temporada de 2027.



Com o nome “Camisa do Sócio Esquadrão 2027”, o concurso deste ano traz o tema “Fonte de Memórias”, uma homenagem à histórica Fonte Nova, estádio que recebe os jogos do Tricolor e guarda momentos marcantes da trajetória da equipe.



Os interessados poderão enviar seus projetos entre os dias 13 e 21 de outubro de 2026. A participação é aberta ao público, mas os desenhos precisam seguir o modelo oficial disponibilizado pelo Bahia, com a utilização obrigatória do escudo do clube e da marca Sócio Esquadrão.



Após a criação da arte, os participantes deverão encaminhar o material para o endereço eletrônico [email protected], nos formatos PDF ou JPEG, respeitando o limite de 5 MB por arquivo. A mensagem também deve conter nome completo, CPF, RG e telefone do candidato. Cada participante poderá inscrever apenas um modelo de camisa.





JÚRI INTERNO E VOTAÇÃO POPULAR

Encerrado o período de inscrições, os projetos recebidos serão avaliados por um júri interno do Bahia, responsável por selecionar até cinco modelos finalistas.



Na etapa seguinte, as camisas escolhidas serão submetidas à votação popular. O público terá a oportunidade de decidir qual criação será transformada no uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão em 2027.

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Regulamento do Concurso Camisa do Sócio Esquadrão 2027: