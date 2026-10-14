Pior time do returno, adversário do Vitória terá estreia de ex-craque

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Corinthians vive sua pior fase na temporada e já acumula oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O time paulista possui ainda a pior campanha do segundo turno.

Desde que foi iniciado o segundo turno do Brasileirão, o Corinthians derrotou apenas o RB Bragantino na 22ª rodada. Além deste triunfo, são oito derrotas e dois empates que totalizam cinco pontos.

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A sequência negativa e as eliminações nos torneios de mata-mata culminaram na demissão de Fernando Diniz. O técnico foi substituído interinamente por William Batista, do Sub-20, comandando o Timão no clássico contra o Palmeiras. O resultado? 4 a 1 para o Verdão.

Estacionado em 32 pontos por um longo período, o Alvinegro se aproximou de vez da zona de rebaixamento. A pontuação é a mesma do Internacional, primeiro time dentro do Z-4, que está logo abaixo na classificação.

Corinthians surpreende e acerta com Seedorf

Surpreendendo a todos, o Corinthians escolheu Clarence Seedorf para evitar o rebaixamento num cenário de crise ainda maior fora dos gramados. Por causa dos problemas administrativos, inclusive, um protesto de torcedores foi realizado no Parque São Jorge.

Embora a manifestação não esteja diretamente ligada com isso, a chegada de Seedorf gerou uma série de questionamentos. O ex-craque holandês teve poucas experiências e não trabalha como treinador desde 2019.

Depois de se aposentar como atleta, Seedorf comandou o Milan, Shenzhen FC, da China, Deportivo La Coruña e a seleção de Camarões. São 63 partidas na carreira de técnico, com 26 derrotas, 20 vitórias, 17 empates e aproveitamento de 39,15%.

Seedorf chegando no Brasil para trabalhar no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Seedorf estreia contra o Vitória

O Vitória enfrenta o Corinthians de Seedorf às 20h da próxima segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida que marca a estreia do holandês é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.