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E.C.VITÓRIA

Vitória ganha reforço de peso para jogo contra o Corinthians

Leão da Barra entra em campo na próxima segunda-feira, 19

João Grassi
Por
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá um reforço importante para o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Corinthians. O argentino Diego Tarzia, que estava suspenso, volta a ficar à disposição para jogar.

Titular do Vitória, o meia-atacante ficou de fora da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, 10. Tarzia cumpriu suspensão por cartões e por isso não pôde entrar em campo.

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Com o retorno do atleta de 23 anos, o técnico de Jair Ventura poderá escalar o mesmo ataque que goleou a Chapecoense por 4 a 0: Tarzia, Matheuzinho, Erick e Renê.

Por outro lado, quem levou o terceiro cartão amarelo dessa vez foi o zagueiro Cacá, que terá que cumprir suspensão diante do Timão e deve ser substituído por Brítez.

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Próximo jogo do Vitória

O Vitória enfrenta o Corinthians às 20h da próxima segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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