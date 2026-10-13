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Chances de rebaixamento do Vitória aumentam após nova derrota

Leão da Barra perdeu para o São Paulo na 30ª rodada do Brasileirão

João Grassi
Por
Time do Vitória no Morumbis
Time do Vitória no Morumbis - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após perder por 2 a 1 para o São Paulo no Morumbis, o Esporte Clube Vitória aumentou suas chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos somados e quatro de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 12º colocado na tabela.

Com o fim da 30ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, 12, o Vitória agora possui 6,8% de chances de queda, sendo que chegou a descer para 5,7%. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

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Além disso, as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana caíram para 33,1%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional.

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Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,94%), Remo (97,8%), Grêmio (63,6%), Internacional (49,2%), Corinthians (41,9%), Mirassol (23,9%) e Vasco da Gama (8,4%).

Próximo jogo do Vitória

O próximo adversário do Vitória é o Corinthians, às 20h da próxima segunda, 19, na Neo Química Arena, na capital paulista. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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